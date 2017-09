Leki mogą szkodzić zębom

Nawet te najlepsze mają skutki uboczne. Niektóre działają negatywnie na jamę ustną. Jak tego uniknąć?

Zdjęcie Leki mogą wywołać przebarwienia na zębach /©123RF/PICSEL

Przed zażyciem każdego medykamentu trzeba przeczytać ulotkę lub spytać farmaceutę o możliwe działania niepożądane. Mogą one dotyczyć nie tylko żołądka, nerek czy wątroby, ale też zębów, dziąseł i śluzówki jamy ustnej.

Popularne syropy na kaszel zawierają cukier. Przylegają do zębów, a cukier sprzyja rozwojowi próchnicy. Dlatego po zażyciu syropu myjmy zęby (nawet samą szczoteczką i wodą). Podobnie jest z pastylkami do ssania zawierającymi miód, cukier, sacharozę, sukralozę, syrop glukozowy czy sorbitol. Dlatego trzeba po nich energicznie przepłukać zęby, ale przez jakiś czas nic nie jeść, bo substancje z leku powinny jak najdłużej pozostać w gardle.

Niektóre leki mogą wywołać przebarwienia. Antybiotyki zostawiają na zębach żółte plamy i smugi. Zażółceniem grozi też chlorheksydyna wchodząca w skład niektórych płukanek do zębów. Zielonkawe lub niebieskozielone przebarwienia wywołują leki bakteriobójcze (np. stosowana w zapaleniu płuc cyprofloksacyna). Ten rodzaj zmian usunie wybielająca pasta do zębów. Uwaga: ażeby nie uszkodziła szkliwa, nie należy jej używać dłużej niż przez czas konieczny do zużycia jednej tubki. Preparaty żelaza w płynie i niektóre antybiotyki zawierające tetracyklinę czy doksycyklinę powodują ciemne plamy, które trzeba usuwać w gabinecie dentystycznym.

Inny problem to wysychanie śluzówki w ustach. Mogą go wywołać np. leki antyhistaminowe (na alergię), przeciwdepresyjne, na chorobę Parkinsona i Alzheimera. A także przeciwwymiotne (np. hioscyna), przeciw nadkwasocie, wziewne leki na astmę i psychotropowe, inhibitory konwertazy angiotensyny (na nadciśnienie czy choroby serca). Mniej śliny w ustach sprzyja rozwojowi bakterii i nie- świeżemu oddechowi.