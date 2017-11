Lubisz jeść ostro? Mniej solisz...

Wrażenie, że ostro przyprawione potrawy są bardziej słone jest uzasadnione. Najnowsze wyniki badań naukowców z Uniwersytetu w chińskim Chongqing potwierdzają, że pod wpływem substancji zawartych w ostrych przyprawach stajemy się bardziej wrażliwi na sól. To ma swoje, korzystne dla naszego zdrowia, konsekwencje. Jak pisze w najnowszym numerze wydawane przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne czasopismo "Hypertension", miłośnicy ostrych potraw mniej solą i dzieki temu zmniejszają ryzyko nadciśnienia.

Zdjęcie Dodawanie ostrych przypraw do potraw może sprawić, że ograniczysz ilość spożywanej soli /©123RF/PICSEL

- Wcześniejsze badania pokazały, że śladowe ilości kapsaicyny, substancji dającej papryczkom chilli ich ostry smak, zwiększają nasze wrażenie, że potrawy są słone - tłumaczy autor pracy, prof. Zhiming Zhu z Third Military Medical University w Chongqing.Chcieliśmy się przekonać, czy ten efekt może się przyczynić do zmniejszenia spożycia soli - podkreśla.

Ostro, czyli... zdrowiej?

W eksperymencie wzięło udział 606 dorosłych ochotników. Badano zarówno ich zwyczaje dietetyczne, jak i ciśnienie krwi. Okazało się, że faktycznie, osoby przyznające się do upodobania do ostrych potraw zużywały mniej soli i miały przeciętnie niższe ciśnienie krwi, niż osoby, które deklarowały, że ich nie lubią. Różnica ciśnienia krwi sięgała średnio 8 mm Hg w przypadku ciśnienia skurczowego i 5 mm Hg w przypadku rozkurczowego.



Badania mózgu wykazały przy tym, że w dwóch rejonach istotnych przy odczuwaniu słonego smaku, wyspie i korze oczodołowo-czołowej, obszary podwyższonej aktywności pod wpływem soli i ostrych przypraw częściowo się przenikają. Dodatkowo jeszcze, ostre bodźce smakowe zdają się wzmacniać reakcję na sól. Ta zwiększona aktywność może podnosić wrażliwość na sól i sprawiać, że jej miłośnicy nie muszą tak dużo jej używać, by potrawy im smakowały.



Autorzy pracy zdają sobie sprawę, że badania prowadzone tylko wśród Chińczyków, trzeba jeszcze powtórzyć w innych krajach, w miejscach o innych zwyczajach żywieniowych. Pewne wnioski wydają się jednak czytelne.

- Jeśli dodasz do swoich potraw nieco ostrych przypraw, możesz ograniczyć ilość soli - tłumaczy- mówi prof. Zhu. Upodobania i zwyczaje mają tu bardzo istotne znaczenie, ale naszym zdaniem nawet delikatne zwiększanie ilości ostrych przypraw może przynosić konkretne, korzystne dla zdrowia, skutki - dodaje.