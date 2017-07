Moda w parze ze zdrowiem – jak skutecznie chronić oczy przed promieniowaniem UV

Lato w pełni – wielu z nas czekają jeszcze wakacyjne wycieczki lub dalekie podróże. Okulary przeciwsłoneczne stanowią nieodłączny element wyposażenia wakacyjnej walizki. Jeśli nie planujemy wyjazdu, to nawet wychodząc na ulicę w słoneczny dzień pamiętajmy o okularach przeciwsłonecznych. Obecnie okulary stały się modnym dodatkiem, elementem naszego stroju, uzupełnieniem codziennej stylizacji. Niestety często zapominamy o tym, że okulary przeciwsłoneczne to przede wszystkim ochrona dla naszych oczu.

Okulary przeciwsłoneczne to nieodłączny letni rekwizyt. Odpowiednio dobrane kształtem i kolorem oprawki stanowią element zarówno damskich jak i męskich stylizacji. Okulary jednak mają nie tylko ładnie wyglądać i dodawać nam uroku, ale przede wszystkim chronić nasze oczy. Promienie UV przez cały rok stanowią zagrożenie dla naszych oczu.

Słońce nie zawsze przyjazne

Większość z nas uwielbia słońce. Jego promienie dostarczają witaminy D, a także poprawiają nastrój. Wielu z nas uwielbia efekt opalenizny i leniwe wylegiwanie się na słońcu godzinami. Niestety słońce nie zawsze jest dla nas przyjazne - zbyt duża ekspozycja na słońcu niszczy skórę, a także działa negatywnie na nasze oczy. Brak odpowiedniej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV skutkuje wieloma nieprzyjemnymi i często niebezpiecznymi chorobami. Zbyt długa ekspozycja oczu bezpośrednio na promieniowanie słoneczne może wywołać zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówki, a w skrajnych przypadkach zmętnienie soczewki czy nowotwór tęczówki.

Jak się chronić?

Lista niebezpieczeństw związanych ze szkodliwym promieniowaniem UV dla naszych oczu może przerażać, ale wystarczy odpowiedni dobór okularów, aby w pełni ochronić nasze oczy przed chorobą. Niestety często zdarza się, że kupujemy je bez zastanowienia, bo nam pasują i dobrze w nich wyglądamy. - Często kupujemy okulary przeciwsłoneczne pod wpływem impulsu, z powodu ładnych oprawek, niskiej ceny, najczęściej podczas spaceru na deptaku w jakiejś nadmorskiej miejscowości lub w jednej ze znanych sieciówek. To błąd. - tłumaczy Marcin Krasnodębski z firmy Belutti. Niestety znakomita większość okularów za kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych nie posiada dobrych filtrów.

- Używając takich okularów możemy wyrządzić sobie krzywdę. Samo zabarwienie soczewek , to za mało. Okulary pozbawione filtra nie chronią oczu, a samo zabarwienie paradoksalnie może wywołać skutek odwrotny do zamierzonego - wyjaśnia Marcin Krasnodębski. Noszenie ich jest wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ ciemne szkła powodują, że źrenica oka rozszerza się, ponieważ dociera do niej mniej światła. W efekcie, do oka dostaje się dużo więcej szkodliwego promieniowania UV.

Dobry filtr, czyli jaki?

Skuteczną ochronę przeciwsłoneczną gwarantują szkła wyposażone w filtry UV - najlepiej do 400nm. Pamiętajmy, żeby okulary przeciwsłoneczne przysłaniały całe oko tak, aby światło słoneczne i promienie UV nie w dostawały się do oczu po bokach i od góry. Warto zainwestować również w soczewki z polaryzacją, która likwiduje wszelkie refleksy i odbicia światła np. od samochodów, szyb czy tafli wody.

Udaj się do profesjonalisty

Po okulary przeciwsłoneczne najlepiej wybrać się do profesjonalnego salonu optycznego. W ten sposób mamy szansę wybrać bezpieczne okulary, które ochronią nasz wzrok przed skutkami bardzo silnego - zwłaszcza latem - promieniowania słonecznego. Pamiętajmy, aby latem cieszyć się słońcem ale odpowiedzialnie. Bez znaczenia pozostaje też wiek - niezależnie od tego, ile mamy lat, nasze oczy zawsze będą potrzebowały profesjonalnej ochrony przed słońcem.