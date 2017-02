Każdy reaguje na jedzenie w inny, indywidualny sposób, wskazują najnowsze badania. Dlatego, zdaniem badaczy, nie ma jednej słusznej diety dla wszystkich.

Zdjęcie Istnieje przekonanie, że niektóre rodzaje pieczywa są dobre, inne złe /©123RF/PICSEL

Naukowcy twierdzą, że dostosowanie planu żywieniowego do indywidualnych potrzeb organizmu, to przyszłość dietetyki. Okazuje się, że nawet najzdrowsze produkty, zalecane każdemu w codziennej diecie, dla jednych mogą okazać się źródłem cennych składników odżywczych, innym mogą szkodzić.

W swoim najnowszym badaniu Dr Evan Elinav, z Weizmann Institute of Science w Izraelu, skoncentrował się na jednym z produktów codziennej diety - pieczywie. Naukowcy testowali wpływ dwóch rodzajów pieczywa - tego produkowanego na skalę masową i tego wyrabianego w sposób rzemieślniczy. Wybór padł na pieczywo, gdyż jest to jeden z powszechnych produktów spożywczych, poza tym często to właśnie pieczywo obarcza się winą za przyrost masy ciała, jest ono również jako pierwsze eliminowane w trakcie diety odchudzającej.



- Istnieje przekonanie, że niektóre rodzaje pieczywa są dobre, inne złe. Chleb przemysłowy jest postrzegany jako zły, zaś pieczywo domowe na zakwasie jest postrzegane jako dobre - wskazuje dr Elinav.

- Jednak nasze badania wykazały, że reakcje organizmu na różne rodzaje pieczywa - podobnie zresztą jak pozostałe produkty spożywcze - są całkowicie różnie i zależą od indywidualnych predyspozycji - dodał.

Badacz podkreśla, że masa naszego ciała zależy nie tak bardzo od diety, co od unikalnego sposobu reagowania na to, co jemy. Ten z kolei zależy od mikroflory bakteryjnej w naszym układzie pokarmowym.

- Najważniejszym wyznacznikiem tego jak reagujemy na żywność i jak to, co jemy wpływa na nas, jest mikroflora bakteryjna - wyjaśnia naukowiec.

Dodaje, że opracowanie diety właśnie na podstawie bakterii jelitowych może przyczynić się m.in. do przerwania błędnego koła utraty i przyrostu masy ciała, tzw. efektu jojo. (PAP Life)