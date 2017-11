Nos ciągle zatkany? Sprawdź, co go w końcu skutecznie udrożni

O tej porze roku, gdy za oknem deszcz i chłód, łatwo można nabawić się kataru. Aby złagodzić jego dokuczliwe objawy, nie musisz od razu sięgać po lekarstwa. Wypróbuj naturalne kuracje, które bywają równie skuteczne jak tradycyjne leczenie.

Zdjęcie Zatkany nos zdecydowanie utrudnia życie /©123RF/PICSEL

Choć zatkany nos to nie koniec świata, jednak poważnie utrudnia życie. Powoduje bowiem niedotlenienie i w konsekwencji ból głowy, zmęczenie, spadek koncentracji. Dlatego trzeba zacząć działać. Oto, co pomoże udrożnić zablokowany nos.



Ziołowa parówka: 2 łyżki suszonych koszyczków rumianku wsyp do miski, zalej 2 szklankami wrzątku. Dodaj 3-5 kropli olejku eukaliptusowego lub miętowego. Następnie, nakrywając głowę ręcznikiem, nachyl się nad miską i wdychaj ziołową parę przez 10 min.



Aromatyczna kąpiel: 8 stołowych łyżek suszonego tymianku zalej 2 litrami wrzątku i zaparzaj przez 15 min. Następnie wlej napar do wanny i dopełnij ją ciepłą wodą. Wejdź do kąpieli na 15-20 minut. Zamiast ziół do wody możesz też dodać ok. 15 kropli olejku sosnowego.



Domowy inhalator: 2-3 płatki kosmetyczne włóż do małego słoiczka i wylej na nie po 15 kropli olejków zapachowych: oregano, drzewa herbacianego, mięty i cytryny. Zakręć szczelnie i postaw pod ręką. Jeżeli będziesz chciała udrożnić nos, odkręć wieczko i przez kilka chwil wdychaj głęboko mieszaninę lotnych substancji.



Krople świerkowe: Do buteleczki z zakraplaczem wlej 10 ml roztworu soli fizjologicznej, dodaj 2 krople olejku świerkowego, zakręć, wstrząśnij. 4 razy dziennie wpuszczaj po 2 krople do każdej dziurki.

Wzmocnij śluzówkę: Zahamujesz chorobę

To ona chroni przed wniknięciem wirusów i bakterii w głąb organizmu. Dlatego zadbaj, by podczas choroby utrzymać ją w możliwie najlepszej kondycji.



Jak najwięcej pij: To konieczne, by przesuszona podczas choroby śluzówka odzyskała właściwe nawilżenie. Dlatego każdego dnia wypijaj 2-3 l płynów. Najlepiej pij wodę z cytryną oraz napary ziołowe z lipy, malin i czarnego bzu.



Nawilżaj powietrze w domu: Szybciej przezwyciężysz katar, jeśli w domu będzie odpowiednia wilgotność powietrza. Dlatego włącz nawilżacz lub porozwieszaj na kaloryferach mokre ręczniki.



Przygotuj syrop z czosnku lub cebuli: Wlej do naczynia 3-4 łyżki miodu i sok wyciśnięty z 2 cytryn. Dodaj drobniutko posiekane: 2 ząbki czosnku i cebulę. Zalej to 1/2 litra przegotowanej wody, wymieszaj. Odstaw na dobę w ciepłe miejsce. Pij 3 razy dziennie po łyżce.

Zdjęcie Niby niegroźna dolegliwość, ale katar bywa uciążliwy / ©123RF/PICSEL

Wylecz podrażnienia: Unikniesz kolejnej infekcji

Otarcia naskórka i podrażnienia śluzówki w głębi nosa nie tylko zwiększają dyskomfort, ale też nie służą twojemu zdrowiu. Warto je wyleczyć.



Smaruj skrzydełka i skórę pod nosem maścią majerankową: Aby samodzielnie przygotować maść, utrzyj 1/4 kostki masła (bez dodatku soli) z 6 łyżeczkami suszonego majeranku. Mieszankę odstaw na 12 godz. w chłodne miejsce. Następnie przetop masę na wolnym ogniu, wyłóż na gazę i odciśnij, by uzyskała jednolitą konsystencję. Gotową maścią smaruj zmiany 5-6 razy dziennie.



Pij mleko z kurkumą: Pomoże zregenerować podrażnioną śluzówkę. Podgrzej 1 szklankę mleka, domieszaj 1 łyżeczkę kurkumy i 1 łyżkę masła. Gdy napój lekko przestygnie, posłódź 2 łyżeczkami miodu.

Stosuj wodę morską w spreju: Zawiera minerały, które leczą podrażnienia i nawilżają śluzówkę.