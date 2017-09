Produkty, które pomogą opanować rozdrażnienie

Po 50. roku życia częściej dopada nas irytacja, zmienność nastrojów. To skutek menopauzy. Okazuje się, że dietą można łagodzić objawy. Łącząc niektóre produkty, wzmocnimy efekt!

Kiełki i jajka

Kiełki, zwłaszcza lucerny i soi, zawierają najwięcej skoncentrowanego magnezu, potasu i witamin B, które dbają o zdrowe nerwy. Żółtko jaja to źródło lecytyny, która usprawnia krążenie krwi, więc mózg jest lepiej dotleniony.



Wskazówka: Kiełkami posypujemy sałatki warzywne z dodatkiem jajka na twardo. Nie żałujmy kiełków: są niskokaloryczne (1 łyżka kiełków lucerny to 2 kcal, soi - 20 kcal) i są lekkostrawne (dzięki zawartości enzymów).

Sezam i ser tofu

Sezam to źródło lignanów, które działają na komórki jak estrogeny (łagodzą objawy menopauzy). Zawiera też tryptofan, pomocny przy problemach ze snem. W tofu są fitoestrogny, które też działają podobnie jak estrogeny (Japonki jedzą dużo tofu i rzadziej dokuczają im objawy menopauzy).



Wskazówka: Kostki (plastry) tofu można obtoczyć w roztrzepanym żółtku, potem w sezamie i obsmażyć na oleju kokosowym, doprawiając pieprzem i curry.

Pomidor i bazylia

Pomidor zawiera i magnez, i potas, które są niezbędne dla zachowania dobrego nastoju. Bazylia... skutecznie koi nerwy, bo zawiera olejki eteryczne, które pomogą w chwilach kiepskiego nastroju.



Wskazówka: Plastry pomidora posypane bazylią warto polać odrobiną oliwy, która zwiększy przyswajanie minerałów.

Jogurt i ciastko

Jogurt naturalny to dawka fosforu, potasu, wapnia, cynku. Zawiera też wit. B12, która jest niezbędna do prawidłowej pracy układu nerwowego. Ciastko owsiane to słodycze... sportowców, bo zapewniają wytrzymałość fizyczną i psychiczną! To zasługa nasyconych kwasów, wit. B i błonnika zawartych w płatkach owsianych.



Wskazówka: Do domowych ciastek można dodać posiekane bakalie, które zastąpią cukier.

Ekstra! Woda i świeże listki mięty

To doskonały napój na poprawę samopoczucia i lepsze funkcjonowanie mózgu! Okazuje się, że świeża mięta nie tylko łagodzi rozdrażnienie (dzięki olejkom eterycznym), ale również... poprawia pamięć i kojarzenie, gdyż zawiera spore dawki fosforu, żelaza, magnezu.