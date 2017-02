Metabolizm jest procesem, który zależy od wielu czynników, począwszy od diety, na aktywności fizycznej kończąc. Dlatego też, wiele badań koncentruje się na odkrywaniu produktów, które ten skomplikowany proces mogą przyspieszyć.

Zdjęcie Produkty pełnoziarniste wspomagają metabolizm /©123RF/PICSEL

Nowe badanie opublikowane w "The American Journal of Clinical Nutrition" wskazuje, że jednym z kluczowych produktów - który może mieć korzystny wpływ na metabolizm - są pełne ziarna.

Prof. Susan Roberts, specjalistka ds. żywienia z Tufts University, wskazuje, że m.in: komosa ryżowa, gryka, brązowy ryż, czyli pełne ziarna, przyczyniają się do zwiększenia metabolizmu spoczynkowego i wspomagają kontrolę masy ciała.



Od dawna specjaliści zachęcają do tego, aby z diety nie eliminować węglowodanów, a wybierać je mądrze. To, co warto wykluczyć z codziennej diety to m.in. produkty na bazie białej mąki, czy biały ryż. W procesie oczyszczania, ziarna tracą wiele cennych składników odżywczych.

Natomiast produkty pełnoziarniste są bogate w błonnik pokarmowy, witaminy z grupy B, białko, cynk, żelazo, magnez. Wspomagają proces regulowania poziomu cukru we krwi, zmniejszają również stany zapalne w organizmie. (PAP Life)