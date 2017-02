Roślina, która zabija komórki rakowe… w 48 godzin!

Badacze z kanadyjskiego Uniwersytetu Windsor odkryli, że istnieje roślina, która może mieć skuteczniejsze działanie niż chemioterapia! Jest nią popularny mniszek lekarski.

Zdjęcie Mniszek lekarski /©123RF/PICSEL

Naukowcy zbadali roślinę i dowiedli, że mniszek lekarski, a właściwie jego korzeń zabija komórki nowotworowe, nie uszkadzając przy tym zdrowych. Dodatkowo, nie wywołuje skutków ubocznych, jakie mają miejsce przy innych terapiach onkologicznych.

Zdjęcie Korzeń mniszka lekarskiego / ©123RF/PICSEL

Reklama

Badacze zauważyli, że ekstrakt z mniszka niszczy komórki nowotworowe w ludzkim organizmie, a co najciekawsze – podczas przeprowadzonych eksperymentów, reakcje chemiczne powodujące rozpad komórek zachodziły już po upływie 48 godzin od rozpoczęcia kuracji! Podczas, gdy tradycyjna chemioterapia stosowana u osób z nowotworami zabija wszystkie komórki, to „mlecz” niszczy jedynie te dotknięte rakiem.

Nie ma co to tego wątpliwości, że mniszek lekarski to roślina niesłusznie zaniedbywana i niedoceniana. Bogaty we właściwości lecznicze, ma również działanie moczopędne, pobudza wydzielanie żółci, oczyszcza wątrobę oraz pomaga przy leczeniu chorób alergicznych. Jest ponadto wspaniałym sojusznikiem w walce z wysokim cholesterolem. Korzeń mniszka bogaty jest również w minerały takie jak żelazo, wapń, magnez, kwas foliowy oraz witaminy C i A. Ważne, by roślinę zbierać w czystym środowisku, z daleka od dróg.

Jak donosi portal Natural News, odkrycie badaczy z Uniwersytetu Windsor w Kanadzie daje nadzieję na powrót do zdrowia wszystkim osobom cierpiącym na raka. Przeprowadzone badania dowiodły, że terapia mająca na celu walkę z nowotworem, ma opierać się na piciu herbaty z mniszka lekarskiego. Te niespodziewane i zadziwiające wyniki zmusiły badaczy do kolejnych, dokładniejszych badań nad tą niezwykłą rośliną.

Zdjęcie Sproszkowany korzeń mniszka najlepiej pić w postaci naparu / ©123RF/PICSEL

Autentyczności leczniczej mocy jaką ma mniszek, dowiodła również historia 72-letniego Johna Di Carlo. Przez wiele lat chorował na białaczkę. Spędził 3 lata na intensywnej terapii chemią, która nie przynosiła rezultatów. Został więc zwolniony przez lekarzy do domu, by móc spędzić z rodziną ostatnie chwile życia. Lekarze zaproponowali jedynie picie naparu z mniszka lekarskiego, mającego łagodzić objawy wyniszczającej go choroby. Po upływie czterech miesięcy nastąpiła całkowita remisja raka.

Lekarze ostrzegają jednak, że napar z korzenia mniszka może mieć negatywny wpływ na działanie chemioterapii. Należy pamiętać, że wszystkie decyzje należy konsultować ze specjalistą, aby uniknąć potencjalnych efektów ubocznych.

Mniszek lekarski jest polecany nie tylko osobom z nowotworami. Spożywanie jego liści czy picie naparu może mieć zbawienny wpływ na organizm również zdrowych ludzi. Świetnie niweluje dolegliwości trawienne oraz oczyszcza organizm z toksyn.