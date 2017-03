Shikuwasa jest cytrusem, a największym jego dostawcą do całej Japonii jest miasteczko Ogimi na Okinawie- wskazują autorzy książki "Ikigai". Owoc ten, to jeden z super produktów, jakie znajdziemy w menu długowiecznych mieszkańców wyspy.

Zdjęcie Shikuwasa - superfood z Okinawy /©123RF/PICSEL

Ogimi, to miejsce, które - jak wskazują autorzy książki "Ikigai" - jest miejscowością najbardziej długowiecznych osób na Okinawie. Dlatego też często nazywana jest miasteczkiem stulatków. Sędziwy wiek i niezwykła energia mieszkańców Ogimi to zasługa aktywnego stylu życia ale i diety.

Reklama

- W porównaniu z pozostałą częścią Japonii mieszkańcy Ogimi jedzą trzykrotnie więcej zielonych warzyw dziennie, spożywają półtora raza więcej warzyw strączkowych , jedzą dużo więcej wodorostów i ryb, konsumują mniej ryżu - wskazują autorzy książki zdradzającej sekret długowieczności Japończyków.



Ogimi to również dom jednego z lokalnych "super produktów", owocu shikuwasa. Jak opisują go Hector Garcia (Kirai) i Francesc Miralles:



- To owoc niezwykle kwaśny ( nie da się wypić soku bez uprzedniego rozcieńczenia go wodą), w smaku przypomina połączenie limonki z mandarynką, do której zresztą jest zewnętrznie podobny. Shikuwasa zawiera dużą ilość nobiletyny, flawonoidu o ogromnej mocy przeciwutleniającej.

Każdy cytrus ma w sobie ten flawonoid, jednak w cytrusie z Ogimi znajdziemy go cztery razy więcej niż np. w pomarańczy, co czyni go jednym z wielu japońskich superfoods.



- Udowodniono, że spożycie nobiletyny pomaga chronić się przed miażdżycą, rakiem, cukrzycą typu drugiego i ogólnie przed otyłością. Dodatkowo shikuwasa zawiera witaminę C, B1, beta-karoten i minerały. Stosuje się ją do doprawienia różnych tradycyjnych dań, a także pije się ją zmiksowaną w postaci soku - wskazują poszukiwacze sekretu długowieczności. (PAP Life)