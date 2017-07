Szczuplejsza mimo wieku i chorób

Nasi eksperci oceniają diety modne wśród pań, radzą też, które popularne kuracje mogą działać lepiej niż… leki.

Tempo przemiany materii spada wraz z wiekiem, a po menopauzie na wadze przybierają niemal wszystkie kobiety. Powodem są hormony. Obniża się wtedy poziom estrogenów, które m.in. wpływają na hormon przewodu pokarmowego - cholecystokininę, pobudzający ośrodek sytości w mózgu. Jej poziom też spada, przez co zwiększa się ochota na jedzenie.



Jakby tego było mało, w organizmie kobiety podnosi się poziom hormonów męskich, co sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w okolicach brzucha.



Dlatego tak ważne jest, by po 50. roku życia zmienić nawyki żywieniowe i ograniczyć liczbę kalorii do 1900-2300 dziennie, a jeśli chcemy schudnąć, to nawet do 1500 kcal dziennie. Ponadto musimy pamiętać, by nasze posiłki były częstsze (5-6 dziennie), lecz niewielkie, a dieta urozmaicona, bogata w warzywa i zdrowe tłuszcze. No i oczywiście nie zapominajmy o ruchu.

Dieta ketogeniczna (tłuszczowa)

Jest to restrykcyjny sposób odżywiania opierający się o tłuszcze. W diecie jest za to bardzo mało węglowodanów, które są dla organizmu podstawowym paliwem. Gdy ich brakuje, organizm zaczyna spalać tłuszcz nagromadzony w tkankach, dlatego chudniemy.



Założenia diety: Tłuszcze nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone powinno się jeść w proporcjach 1:1:1 i muszą stanowić 80-90 proc. jadłospisu. Reszta, 10-20 proc., to białka i węglowodany. Podstawowe produkty to: różne mięsa, olej kokosowy, nabiał, oliwa, orzechy, ryby, olej lniany, awokado, sezam, jaja na miękko.



Przeciwwskazania: Nie stosuj jej, gdy masz chorą wątrobę, nerki lub trzustkę.

Dieta wysokobiałkowa

W jej trakcie jesz przede wszystkim pokarmy bogate w białko. Za to bardzo mało węglowodanów. Podczas diety organizm spala tłuszcz, by dostarczyć sobie energii, której brakuje mu w pożywieniu, a białko zamienia w masę mięśniową.



Założenia diety: 70 procent twojego jadłospisu musi stanowić białko (chude mięso oraz nabiał), nie wolno ci jeść ziemniaków, makaronów, białego ryżu, pieczywa, słodyczy. Znacznie ograniczasz też warzywa i produkty z pełnego ziarna. Plusem diety wysokobiałkowej jest to, że nie czuje się głodu i jest ona rzeczywiście skuteczna, jeśli chodzi o szybką utratę kilogramów. Jednak zbyt długie jej stosowanie bardzo obciąża nerki oraz trzustkę. Mała ilość warzyw w diecie może ponadto spowodować wzrost złego cholesterolu we krwi i w efekcie problemy z sercem. Dlatego diety wysokobiałkowej nie wolno stosować dłużej niż 3-4 tygodnie, a najlepiej tylko przez 7 dni.



Przeciwwskazania: Taka dieta jest absolutnie zakazana osobom, które cierpią na cukrzycę, choroby nerek oraz nadciśnienie.

Dieta 6 kolorów

Zakłada, że jednego dnia jesz pokarmy tylko w jednym kolorze. Tych grup kolorystycznych jest 6: czerwona, zielona, żółta, pomarańczowa, fioletowa i biała. Posiłki danego dnia dobierasz tylko według wybranego koloru.



Założenia diety: Opiera się głównie na warzywach oraz owocach (wolno jeść je na surowo, gotować lub piec), dlatego szybko tracisz na wadze. Czerwonego dnia możesz dodatkowo jeść mięso, a białego - nabiał i jajka. Dozwolony jest też niewielki dodatek olejów. Dieta kolorowa, jak każda dieta eliminacyjna, nie jest w stanie dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, dlatego nie wolno jej stosować przez długi czas.



Przeciwwskazania: Unikaj jej, gdy masz osteoporozę, ponieważ jest ona uboga w niezbędny ci wapń.

Dieta „odkwaszająca”

Jedząc tzw. zasadowe pokarmy, przywraca się równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Niezdrowe odżywianie może prowadzić do tzw. "zakwaszenia", którego objawami są m.in. złe samopoczucie, osłabienie i nadwaga. Dieta alkaiczna ma przywrócić ten balans w organizmie, a przy okazji pomóc schudnąć bez liczenia kalorii.



Założenia diety: 80 proc. twojego jadłospisu to pokarmy zasadowe, czyli: warzywa (zwłaszcza zielone), owoce (świeże), oleje tłoczone na zimno, soja, quinoa, miód, herbata zielona i herbaty ziołowe. 20 procent zaś mają stanowić zdrowe pokarmy kwasowe, jak np.: chude mięso. Zakazane natomiast są słodycze, napoje z kofeiną, tłuste mięsa i nabiał, biała mąka, śmieciowe jedzenie oraz alkohol. Jak długo ją stosować? Do poprawy samopoczucia, potem stosunek pokarmów zasadowych do kwasowych powinien wynosić 60 proc. do 40 proc.



Przeciwwskazania: Ze względu na duży udział świeżych owoców i warzyw powinny jej unikać osoby w problemami trawiennymi.

Śródziemnomorska: Dla sercowców

Jeśli masz kłopoty z sercem, postaw na zdrowe tłuszcze, zmniejsz użycie soli do minimum.



Co jeść: Twoja dieta odchudzająca musi składać się z warzyw, roślin strączkowych oraz produktów pełnoziarnistych, które zawierają błonnik i są sycące. Nie może w niej też zabraknąć zdrowych tłuszczów nienasyconych, które znajdziesz w olejach tłoczonych na zimno, rybach morskich, orzechach, siemieniu lnianym - pomagają one obniżyć poziom złego cholesterolu. Doprawiaj ziołami, czosnkiem i cebulą.



Produkty niewskazane: Tłuste mięsa i nabiał, wędliny, przetworzone pokarmy, sól, napoje z kofeiną, alkohol.

Warzywna: Na wysokie ciśnienie

Twoim problemem jest nadciśnienie? Zatem dieta musi być bogata w potas i witaminę C. Potas obniża ciśnienie, a także przyspiesza wydalanie soli i nadmiaru wody z organizmu, dodatkowo wspomaga więc utratę wagi. Witamina C zapobiega z kolei uszkodzeniom układu krwionośnego - jej niedobór może powodować skurcz naczyń, co bywa przyczyną nadciśnienia. Dodatkowo witamina C przyspiesza spalanie zbędnego tłuszczu.



Co jeść: Najwięcej potasu jest w pomidorach, ziemniakach, warzywach liściastych, morelach, bananach. Natomiast źródłem witaminy C jest kapusta, papryka, aronia, żurawina, porzeczki, cytrusy. Ciśnienie krwi obniżają także buraki, (zwłaszcza świeżo wyciskany sok), czosnek, gorczyca oraz ostra papryka.



Produkty niewskazane: Zrezygnuj z napojów z kofeiną, alkoholu, papierosów i soli - mocno i szybko podnoszą ciśnienie. Nie jedz też tłustego mięsa i nabiału, słodyczy, białej mąki, cukru oraz śmieciowego jedzenia, które zawiera szkodliwe dla zdrowia dodatki.

Odmładzająca: Dla stawów

Białko, kolagen i witamina C spowalniają starzenie się. Będą twoimi sprzymierzeńcami, także gdy stawy sprawiają ci kłopot. Dieta odchudzająca, która będzie obfitować w białko i kolagen, pomoże odbudować chrząstkę stawową. Nie może ci też zabraknąć wit. C, która pomaga we wchłanianiu kolagenu, a do tego przyspiesza spalanie kalorii i utratę kilogramów. Ważne są też kwasy omega 3, wapń oraz wit. E, które działają przeciwzapalnie.



Co jeść: Nabiał (głównie kefiry, twaróg, jogurty naturalne), cielęcinę, drób, ryby morskie, galaretki owocowe i mięsne, warzywa i owoce, oleje tłoczone na zimno, orzechy, siemię lniane. Dania przyprawiaj cebulą, czosnkiem, chrzanem, bazylią, miętą, anyżem, goździkami, szałwią i cynamonem - zawierają substancje zmniejszające stan zapalny stawów.



Produkty niewskazane: Czerwone, tłuste mięso, wędliny, kawa i herbata, przetworzone produkty, fast foody, biała mąka - te pokarmy zwiększają stan zapalny i pogarszają ogólną kondycję stawów.

Niskobiałkowa: Na chore nerki

Masz problemy z nerkami? Jedz więcej węglowodanów złożonych, ogranicz zaś białko. Jego nadmiar powoduje zakwaszenie organizmu i obciąża nerki. Z diety musisz też wyeliminować sól i glutaminian sodu - zaburzają ich pracę i powodują zatrzymanie wody. Uważaj również na potas i fosfor, bo chore nerki mają problem z jego wydalaniem.



Co jeść: Przede wszystkim węglowodany złożone (powinny stanowić 50-60 proc. jadłospisu), czyli pieczywo i makarony pełnoziarniste, brązowy ryż, płatki owsiane, kalafior, marchew, cebulę, czosnek, jabłka. Zalecane są także ryby morskie oraz oleje tłoczone na zimno.



Produkty niewskazane: Tłuste mięso i nabiał, wędliny, kiszonki, słone przekąski, słodycze, biała mąka, pokarmy przetworzone.



Ogranicz: M.in. warzywa strączkowe, kakao, orzechy.

Wapniowa: gdy kości są słabe

Jeśli cierpisz np. na osteoporozę, wybierz dietę odchudzającą bogatą w wapń i witaminę D. Wapń wzmacnia kości, a wit. D poprawia jego wchłanianie.



Co jeść: najlepszymi źródłami wapnia są jogurty, mleko, migdały, siemię lniane, sezam, orzechy brazylijskie, laskowe, a także szprotki, sardynki, śledzie oraz porzeczki, morele, szpinak, brukselka, brokuły. Bogata w wapń jest również herbata z pokrzywy. Witaminę D zawierają tłuste morskie ryby (łosoś, makrela, szprotki, sardynki), żółtka jaj, wątróbka i tran.



Produkty niewskazane: Zrezygnuj z przetworzonej żywności oraz cukru - przyspieszają one bowiem wypłukiwanie wapnia z organizmu.

Spec. med. rodz. Hanna Dolińska, dietetyk Martyna Skibniewska