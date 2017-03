Te problemy skórne mogą dotknąć każdego

Zarówno osoby z nadwagą jak i te aktywne fizycznie, kobiety i mężczyzn, dzieci, młodych i starszych – każdego mogą dotknąć te dolegliwości. Mimo, że to częste problemy skórne, to nadal nie umiemy im zapobiegać ani szybko z nimi radzić.

Zdjęcie Wyprzenie to powierzchowny, ostry, stan zapalny skóry /©123RF/PICSEL

Skóra człowieka zabezpiecza organizm ludzki przed przedostawaniem się do jego wnętrza szkodliwych substancji. Dlatego istotne jest utrzymywanie jej w dobrej kondycji oraz skuteczna eliminacja wszelkich zmian skórnych, których następstwem może być jej uszkodzenie. Najbardziej narażona na problemy jest skóra bardzo sucha i wrażliwa. Charakteryzuje się ona mniejszą ilością gruczołów łojowych i niższą barierą ochronną. Tracąc odpowiednie nawilżenie jest bardziej podatna na podrażnienia i uczulenia, których efektem może być łuszczenie i pękanie skóry. Wówczas wzrasta ryzyko przedostania się do organizmu groźnych wirusów i bakterii.



Monika Pawelska Nowak, ekspert firmy Ziołolek, producenta leków serii Linomag, tłumaczy jak uniknąć odparzeń czy wyprzeń skóry, czym się różnią te zmiany skórne oraz jak radzić sobie z nimi, jeśli się już pojawią.

Odparzenia

Odparzenia to zmiany skórne spowodowane pocieraniem o siebie powierzchni skóry albo skóry o ubranie. Towarzyszy temu także często nadmierne pocenie się. Choć odparzenie kojarzy się z dolegliwościami u najmłodszych dzieci, jednak bardzo często dotyka osoby dorosłe. Czynnikami sprzyjającymi tworzeniu się odparzeń są najczęściej nadmierna potliwość, nieodpowiednia higiena ciała, reakcje uczuleniowe na środki chemiczne czy otyłość. Oprócz osób z nadwagą, równie często problem ten spotyka osoby uprawiające różne formy aktywności fizycznej. Do odparzeń dochodzi podczas ćwiczeń, w czasie których pocierane są o siebie wilgotne i ciepłe partie skóry. Odparzenia powstają głównie w miejscach dobrze ocieplonych i takich, w których najszybciej się pocimy. Są to najczęściej okolice pachwin, uda, pachy, stopy, a u osób otyłych fałdy skóry i miejsca pod biustem.



Odparzenia to nieprzyjemne i bolesne dolegliwości. Skóra staje się czerwona, obrzęknięta i może dojść do sączenia się z jej powierzchni płynu surowiczego. Takie odparzone miejsca tworzą idealną przestrzeń do rozwoju zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych. Należy więc smarować narażone lub już zmienione miejsca odpowiednimi preparatami z apteki, dbać o higienę ciała, używać hipoalergicznych środków piorących oraz nosić odpowiednie, przewiewne ubranie.

Wyprzenia

Wyprzenie to powierzchowny, ostry, stan zapalny skóry. Początkowe objawy mogą występować w postaci krost, w stanie ostrym z maceracją naskórka, nadżerkami, wysiękiem i strupami, w stanie przewlekłym - z wykwitami rumieniowymi, łuszczeniem i świądem. Zmiany te mogą wystąpić w każdym wieku. Największymi czynnikami ryzyka są otyłość, cukrzyca, immunosupresja. Wyprzenia najczęściej powstają w przestrzeniach międzypalcowych, a także w fałdach pachwinowych, pachowych, za uszami, okolicach międzypośladkowych czy pod biustem.



Takie zmiany zdarzają się także w okolicach narządów płciowych, także pod napletkiem. We wczesnych objawach należy postępować jak w przypadku odparzeń. Jeśli wyprzenie obejmuje większy obszar skóry lub skórę owłosioną warto użyć produktów leczniczych w płynie, np. płynu na skórę Linomag. Jednak w stanach ostrych i przewlekłych niezbędna jest wizyta u lekarza w celu zastosowania preparatów na drożdżaki lub antybiotyków na zakażenia bakteryjne.