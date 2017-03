Usuwasz pieprzyk lub znamię? Sprawdź o czym musisz pamiętać

Na usunięcie pieprzyka, brodawki czy znamienia decydujemy się zarówno ze względów estetycznych jak i medycznych. Z jednej strony nie podobają nam się wszelkie zmiany na skórze, zwłaszcza te większe i bardziej widoczne. Z drugiej zaś usunięcie barwnikowych znamion to także ważny element profilaktyki raka skóry. Realne ryzyko przekształcenia się takich zmian skórnych w komórki nowotworowe powoduje, że wolimy podjąć decyzję o ich usunięciu.

Zdjęcie Metody usunięcia zmian skórnych dobiera się w zależności od wielkości oraz rodzaju znamiona /©123RF/PICSEL



Sprawdzamy, jakie metody usunięcia niechcianych znamion są najlepsze i co powinniśmy wiedzieć o pielęgnacji miejsca po zabiegu



Pokaż znamię specjaliście

Jeśli tylko zauważymy na naszej skórze znamię w postaci pieprzyka, brodawki czy innej niepokojącej zmiany skórnej, powinniśmy możliwie jak najszybciej udać się do dermatologa. Istnieje wiele rodzajów zmian skórnych i metod ich usuwania, dlatego kluczowa jest odpowiednia diagnoza specjalisty i optymalny dobór sposobu pozbycia się nieestetycznej "ozdoby". Lekarz po wykonaniu badania dermatoskopem podejmie decyzję i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie.

Popularna metoda chirurgiczna

Metody usunięcia zmian skórnych dobiera się w zależności od wielkości oraz rodzaju znamiona. W przypadku obecności komórek nowotworowych lekarz zazwyczaj zaleca metodę chirurgiczną, polegającą na wycięciu złośliwego fragmentu tkanki razem z odpowiednim marginesem, tak aby uniknąć jej ponownego pojawienia się.

Po upływie 2-3 tygodni od uszkodzenia skóry, powierzchnia rany ulega zamknięciu przez nowo powstałą tkankę, natomiast proces gojenia głębszych warstw skóry (faza przebudowy) trwa kilka miesięcy. Wczesne rozpoczęcie leczenia świeżej blizny pozytywnie wpływa na proces gojenia oraz hamuje wzrost tkanki łącznej, prowadzący do powstawania blizn przerostowych i bliznowców.

Aby blizna zagoiła się szybko i skutecznie, warto stosować odpowiednie preparaty, najlepiej takie, które zawierają heparynę, alantoinę czy wyciąg z cebuli. Contractubex plastry na blizny o intensywnym działaniu, do stosowania na noc, to produkt, który zapewnia skuteczne leczenie świeżych blizn po zamknięciu rany. Stosowanie plastrów przez okres co najmniej 3 miesięcy, zapobiega tworzeniu wypukłych przebarwionych blizn. Plaster chroni również wrażliwy obszar blizny i łagodzi swędzenie, pieczenie i uczucie napięcia, które często towarzyszą procesowi tworzenie blizn.

Laser czy kriochirurgia?

Jeśli zmiany skórne są łagodne zaleca się metodę laserową lub kriochirurgię. Usunięcie znamion laserem jest co prawda mniej uciążliwym zabiegiem, ale także powoduje, że nie można wykonać badania histopatologicznego. Dlatego konieczna jest w tym wypadku pewność, że nie mamy do czynienia z komórkami rakowymi. Z kolei metoda kriochirurgiczna jako jedyna nie wiąże się z powstaniem blizny po zabiegu i do tego jest bezbolesna. Polega ona na miejscowym zastosowaniu zimna, które zamraża naczynia, w skutek czego tkanka chorobowa zostaje oddzielona od zdrowej.

Odpowiednie podejście

Pamiętajmy, że wycinanie pieprzyków i znamion stosuje się w szczególności z powodu zaleceń zdrowotnych, w drugiej kolejności funkcjonalnych (kiedy znamię, pieprzyk, lub brodawka znajduje się w miejscu utrudniającym nam codzienne funkcjonowanie), a dopiero potem estetycznych. Jeśli zdecydujemy się na zabieg, miejmy świadomość, że najlepiej zrobić go teraz, kiedy jeszcze nie musimy chronić skóry przed słońcem.