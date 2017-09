Zdrowa żywność? Oto chwyty marketingowe producentów jedzenia

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Producenci żywności próbują różnych zabiegów, aby zachęcić nas do zakupu swoich towarów. Przykładem jest oznaczanie produktów napisem „naturalny” czy „tradycyjny”, tak aby uchodziły one za ekologiczne, podczas gdy na podstawie etykiety można się przekonać, że wcale takie nie są. Pamiętajmy: „Zgodnie z definicją prawdziwa żywność ekologiczna to taka, która została wyprodukowana bez użycia pestycydów, sztucznych nawozów, antybiotyków i chemicznych środków ochrony roślin. Musi mieć ona odpowiedni certyfikat i być odpowiednio oznaczana” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Ewa Marchlewska, dietetyk kliniczny z poradni Mój Dietetyk.