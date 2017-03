Powiedzmy, że nazywa się Alex. Pracowała dla amerykańskiej agencji rządowej, tak tajnej, że... nie ma nazwy. Prowadziła przesłuchania, posługując się wyrafinowanymi substancjami chemicznymi. Rola, jaką pełniła, była jedną z najmroczniejszych tajemnic agencji. Ktoś jednak stwierdził, że wie za dużo. Udało jej się ujść z życiem, ale znów ją wytropili...

Zdjęcie Chemik, Stephenie Meyer /materiały prasowe

Druga po "Intruzie" powieść Stephenie Meyer, autorki bestsellerowej sagi "Zmierzch" przełamuje stylistykę fantasy, w jakiej dotychczas poruszała się pisarka i udowadnia, że równie doskonale czuje się również w innych realiach.

I tym razem świetny pomysł i lekkie pióro przynoszą hit - książkę, która po światowej premierze w listopadzie 2016 roku szturmem zdobywa listy bestsellerów w kolejnych krajach.

W zamachu na życie Alex ginie jej najbliższy współpracownik i przyjaciel, a ona staje się uciekinierką. Tożsamość i imiona zmienia jak rękawiczki. Nie ma adresu, telefonu, karty kredytowej, z nikim nie nawiązuje znajomości, nie rzuca się w oczy, stara się być o krok przed swoimi potencjalnymi prześladowcami: "Na wszelki wypadek" stało się mimowolną mantrą Alex. Jej życie kręciło się teraz wokół przesadnych przygotowań, ale, jak często sobie przypominała, bez tych przygotowań nie miałaby szans na żadne życie.

Kiedy jednak ją odnajdują , coś się zmienia. Jest im potrzebna. Nie chcą już jej śmierci, ale proponują układ. Twierdzą, że wkrótce Ameryka padnie ofiarą ataku biologicznego. Alex ma pięć dni na wydobycie od zamachowca informacji i powstrzymanie go.

Czy to kolejna pułapka? Instynkt podpowiada jej, że prawda może być zupełnie inna, ale postanawia podjąć wyzwanie. Los milionów ludzi nie jest jej obojętny, ale... nie zamierza dać im wygrać. Nie było szans, aby pozwoliła im na tak łatwe rozwiązanie ich problemu. Pewnie w końcu ją dopadną, ale niech ich szlag, będą musieli się postarać, a ona upuści im trochę krwi.

Przygotowując się do najcięższej walki w życiu, nie spodziewa się, że to, co odkryje, okaże się dalekie od wszelkich scenariuszy, jakie przyjęła. Alex będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje talenty i wiedzę, by odkryć kto pociąga za sznurki i dlaczego. No i zaplanować zemstę na tych, którzy będąc na szczytach, czują się już bezpieczni.

Chemik to rasowy thriller, w którym żaden element rzeczywistości nie jest taki, jaki się początkowo wydaje, a korupcja sięga wysoko, najwyżej jak to tylko możliwe. Fabuła książki osnuta jest na tak lubianej przez miłośników gatunku teorii spiskowej dziejów przywodzi na myśl powieści Davida Baldacciego oraz Lee Childa. Akcja trzyma oszałamiające tempo już od pierwszych stron, mroczne umiejętności Alex intrygują, a sceny walk przywodzą na myśl najlepsze kino sensacyjne.

Autorka nie byłaby sobą, gdyby nie wplotła w fabułę wątku romantycznego, jest więc i miłość - nieprzewidywalna, nie w porę, w zasadzie niemożliwa - która dodaje fabule kolorytu i budzi emocje nie mniejsze niż fantastyczne uczucie między Bellą a Edwardem ze "Zmierzchu". Miłośnicy twórczości autorki na pewno nie będą rozczarowani.

W sprzedaży również e-book i audiobook

O autorce

Stephenie Meyer ukończyła Uniwersytet Brighama Younga, zdobywając dyplom z literatury angielskiej. Jej międzynarodowy bestseller, saga "Zmierzch" została sprzedana w ponad 155 milionach egzemplarzy na całym świecie. W 2008 roku ukazał się Intruz, powieść dla dorosłych, która znalazła się na pierwszych miejscach list bestsellerów "New York Timesa" i "Wall Street Journal". W 2013 roku książka doczekała się także ekranizacji. Stephenie Meyer mieszka wraz z mężem i trzema synami w Arizonie

Chemik, Stephenie Meyer. Wydawnictwo Edipresse Książki. Premiera: 11 kwietnia 2017.