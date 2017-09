Czas na Azję – gdzie pojechać, co zobaczyć, ile to kosztuje?

Gdy za oknem szarówka i jesienna plucha, z utęsknieniem wspominamy mijające wakacje i myślimy o kolejnych wyjazdach poza sezonem, gdy ceny są korzystniejsze, a kurorty nie tak przepełnione turystami. Coraz popularniejsze wśród Polaków stają się kierunki azjatyckie – najwięcej ofert znajdziemy na Bali, Sri Lance czy tajlandzkiej wyspie Phuket. Ceny w Azji, w zależności od miejsca i terminu, wahają się średnio od 30 do 230 euro za noc dla dwóch osób.

Zdjęcie Stosunkowo tanio jest również w stanie Kerala w Indiach /©123RF/PICSEL

Według danych HomeToGo najbardziej popularnymi destynacjami azjatyckimi pod względem bogatej oferty noclegowej są Indonezja, Indie, Wietnam i Tajlandia. Jakie ciekawe miejsca warto tam odwiedzić i czy są one kosztowne?

- Wybierając się do Azji powinniśmy pamiętać, że jest ona równie zróżnicowana cenowo, jak Europa - komentuje Marta Górska, Project Manager HomeToGo - Najtańsze oferty czekają na nas w Wietnamie, w zatoce Ha Long, gdzie koszty noclegu zaczynają się od 30 euro za noc dla dwóch osób. Stosunkowo tanio jest również w stanie Kerala w Indiach, gdzie średnia cena za dwuosobowy pokój wynosi 40 euro. Z kolei w Indonezji czy Tajlandii ceny w niektórych turystycznych kurortach, jak Seminyak czy Ko Samui, mogą być ponad pięć czy sześć razy droższe.

Indonezja - Szmaragd Równika

Najwięcej ofert wynajmu krótkoterminowego w Indonezji znajdziemy na wyspie Bali, gdzie koszt noclegu dla dwóch osób wyniesie nas od 150 euro we wrześniu i październiku, do 180 euro w listopadzie i grudniu. W pełnym pięknych plaż i luksusowych zakwaterowań Seminyak, gdzie wszystko wygląda jak z bajki, ceny są najwyższe: od 196 euro w październiku, do 230 euro w grudniu. Są jednak takie miejsca na Bali, jak Ubud, gdzie para turystów zapłaci 100 euro za noc przy tygodniowym pobycie. Miejscowość ta nazywana jest centrum kulturalnym Bali. Znajduje się tam również słynny Święty Las Małp, chętnie odwiedzany przez przyjezdnych.

Zdjęcie Święty Las Małp / ©123RF/PICSEL

Indie - Złoty Ptak

Najbardziej popularnymi destynacjami w Indiach są stany: Goa i Kerala. Goa oferuje turystom wiele ciekawych miejsc, jak najpiękniejsza plaża świata - Palolem czy wodospady Arvalem i Dudhsagar. Pobyt w tamtej okolicy to wydatek od 50 do 70 euro za noc dla pary. Mniej rozbudowany pod względem liczby ofert, ale równie atrakcyjny jest stan Kerala. Znajdziemy tam chociażby wodospad Meenmutty i Rezerwat Przyrody Wayanad, gdzie możemy spotkać gaury, słonie czy tygrysy. Przy tygodniowym pobycie w tej okolicy, cena za noc w pokoju typu "dwójka" wyniesie nas średnio 40 euro.

Wietnam - Mały Smok Azji

Największym miastem Wietnamu jest Ho-Chi-Minh, dawniej zwane Sajgonem. W tym kulturowym i architektonicznym patchworku gwarantowane są niezapomniane doznania chaotycznego wiru, w którym ani na moment nie ustaje życie. Jeśli zdecydujemy się na tydzień w terminie od września do grudnia, za noc w dwuosobowym apartamencie zapłacimy średnio 43 euro. Z kolei Vinh Ha Long to zatoka uznawana za jedno z najpiękniejszych miejsc w całym Wietnamie. Zatoka zapełniona jest malutkimi wysepkami, których jest ponad 2000. Jesienią, jadąc w parze, zapłacimy w tych okolicach 34 euro za noc.

Zdjęcie Największym miastem Wietnamu jest Ho-Chi-Minh, dawniej zwane Sajgonem / ©123RF/PICSEL

Tajlandia - Kraj uśmiechu i białych słoni

Dużą różnorodnością ofert na stronie cieszy się też stolica Tajlandii - Bangkok. Ta azjatycka metropolia o wielu obliczach jest najtańszą opcją noclegu w Tajlandii - cena za noc dla dwóch osób nie przekracza średnio 50 euro. Koszty w granicach 60-70 euro za dobę noclegową czekają na nas w Pattataya, jednym z najsłynniejszych ośrodków wypoczynkowych w Azji. Dwukrotnie droższa jest natomiast największa wyspa Tajlandii - Phuket ze swoją chińsko-portugalską architekturą. Osoby z ograniczonym budżetem powinny unikać jednak przede wszystkim Ko Samui, zwanej "wyspą kokosowych drzew". Dwuosobowy nocleg w tej popularnej destynacji kosztuje średnio od 170 do 200 euro.

Zdjęcie Osoby z ograniczonym budżetem powinny unikać jednak przede wszystkim Ko Samui, zwanej "wyspą kokosowych drzew" / ©123RF/PICSEL

Poza wielką czwórką, duża liczba ofert występuje również w takich krajach azjatyckich, jak Sri Lanka, Singapur i Kambodża. Średnia cena za noc dla dwóch osób przy tygodniowym pobycie na Sri Lance lub w Kambodży to wydatek 30-40 euro. Singapur to cztery razy droższa destynacja - ceny sięgają 135 euro za noc dla dwóch osób. Azja to nie tylko opisane tu siedem krajów. Według oficjalnych statystyk ONZ to łącznie 48 krajów, co daje niezliczone możliwości podróżnicze - każdy znajdzie tu coś dla siebie