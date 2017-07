Elżbieta II - "Dancing Queen"!

Przebój "Dancing Queen" grupy Abba to ulubiony utwór Elżbiety II, podaje "Le Figaro". Czy królowa Anglii jest również królową disco?

Niektóre upodobania brytyjskiej królowej są powszechnie znane. Jak choćby to, że Elżbieta II nienawidzi koloru magenta albo że komunikuje się ze swoimi współpracownikami różnymi sposobami trzymania torebki. Do tej pory nie było jednak ujawniane, że królowa ma także swoją ulubioną piosenkę.

Bo królowa tak naprawdę kocha taniec. Ujawnił to prezenter BBC Chris Evans, który opowiedział jak podczas bankietu na zamku Windsor, królowa Anglii pokazała, że jest również królową disco. Po obiedzie i przemówieniach DJ zagrał piosenkę "Dancing Queen" Abby. Monarchini natychmiast uśmiechnęła się i powiedziała: "Kiedy słyszę tę piosenkę, zawsze staram się tańczyć, ponieważ jestem królową i lubię tańczyć" - tak Elżbieta II poinformowała swoich gości, po czym tanecznym krokiem... ruszyła na parkiet.



Można teraz więc przypuszczać, że - by rozchmurzyć królową - warto puścić jej w odpowiednim momencie ulubioną piosenkę. I zawsze trzeba być przygotowanym na to, że Elżbieta II zacznie tańczyć. (PAP Life)