Instruktorka pole dance: to nie jest kręcenie się przy rurce

Choć z jego trenowania płynie wiele korzyści dla ciała - jak przekonuje PAP Life trenerka i mistrzyni Katarzyna Bigos - pole dance nie jest sportem dla każdego. Mimo rosnącej popularności profesjonalnego tańca na rurze, wiele osób jest do niego uprzedzonych.

Zdjęcie Pole dance wzmacnia szczególnie górne partie, czyli brzuch, plecy, obręcz barkową, w ogóle całe ramiona, dłonie, przedramiona /Instagram

PAP Life: Czy pole dance jest sportem dla każdego?

Katarzyna Bigos: Pole dance nie jest sportem dla każdego. Na pewno nie jest to sport dla osób, które mają problemy ze stawami albo z kręgosłupem. Pole dance to akrobatyka i gimnastyka połączona ze wspinaczką, też z bardzo siłowymi elementami. Nauka nowych figur wymaga dosyć dużej elastyczności ciała. Stąd nie jest to aktywność np. dla osób otyłych, nie mówię o nadwadze. Natomiast skrajna otyłość powoduje zbyt duże przeciążenia na stawy.



Jak pole dance zmienia nasze ciało?



- Pole dance wzmacnia szczególnie górne partie, czyli brzuch, plecy, obręcz barkową, w ogóle całe ramiona, dłonie, przedramiona. Nogi mniej - tutaj będziemy zdecydowanie mocniej pracować nad rozciągnięciem, nad wzmocnieniem zginacza biodra, czyli baletowe ruchy, podnoszenia. To nie jest trening odchudzający. Jak każda aktywność oczywiście przyspiesza metabolizm itd. Natomiast jest to sport bardziej siłowy, w którym tkanka mięśniowa rośnie. Sylwetka się poprawia, jest bardziej wyrzeźbiona. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tu też elementy tańca. Pracujemy nad gracją, nad kobiecością w tym ruchu, więc tych korzyści jest naprawdę bardzo dużo.



Jak często należałoby trenować pole dance, żeby te efekty były widoczne?

- To zależy od tego, jak podchodzimy do sportu. Jeśli jesteśmy amatorami, którzy po prostu chcą uczyć się nowych rzeczy i stopniowo iść dalej to minimum dwa razy w tygodniu, jak w każdej dyscyplinie. Trzeba zacząć od budowania fundamentów w ciele, w ogóle od przygotowania się do tego, żeby później móc uprawiać go bezpiecznie i robić postępy. Do tego możemy sobie dodać inne treningi wzmacniające ręce czy brzuch plus stretching. Kiedy opanujemy podstawy, możemy zwiększać liczbę treningów.

Natomiast 3-4 razy w tygodniu to jest częstotliwość, która pozwoli nam robić bardziej imponujące akrobacje. Osobom początkującym nie polecam trenować od razu czterech razy w tygodniu, gdyż sport ten generuje przeciążenia na stawy.



Czy mężczyźni też trenują pole dance?

- Tak, jednak specyfika męskiego pole dance nie jest taka sama. Panowie robią trochę inne triki. Mężczyźni z natury są silniejsi, co pozwala im wykonywać zdecydowanie więcej siłowych, kalistenicznych elementów, które robią imponujące wrażenie. Pole dance nie jest tylko kobiecy, to nie jest kręcenie się przy rurce. Męski pole dance też może być czymś fantastycznym - to akrobatyka na drążku pionowym, niektórzy robią bardziej taneczne show. Oczywiście mężczyzn w tym sporcie wciąż jest zdecydowanie mniej, ale wierzę, że to się będzie zmieniało i że panowie z czasem będą się do niego przekonywali.



Czy w związku z rosnącą popularnością pole dance ta "zła sława" została odczarowana?

- W dużych miastach profesjonalny taniec na rurze jest popularniejszy, w mniejszych miejscowościach jest jeszcze sporo do zrobienia. Myślę, że jeszcze długo nie uda nam się odczarować tego pole dance. Zajmuję się nim już osiem lat i widzę, że niektórych ludzi w ogóle nie da się do tego przekonać. Nie każdy o tym wie, że pole dance dzieli się na kilka odmian. Trzy główne to pole sport zawierający elementy, które trzeba wykonać poprawnie technicznie. Bardziej widowiskowym jest np. pole art, tu układ jest dowolny. Jest jeszcze exotic, najbardziej nawiązujący do zmysłowych, sensualnych ruchów, czyli tego, z czym ogólnie kojarzy się taniec na rurze. Są kobiety, które go uprawiają, a niekoniecznie są striptizerkami. Po prostu lubią tę kobiecość, zmysłowość. Ja to szanuję. Uważam, że każdy powinien znaleźć przestrzeń dla siebie i uprawiać sport, w którym dobrze się czuje.

Z Katarzyną Bigos - instruktorką pole dance i fire workout, mistrzynią Polski i Europy pole sport w kat. duety 2015 oraz ambasadorką marki Reebok - rozmawiała Paulina Persa. (PAP Life)