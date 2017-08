Stanik, który pokochały kobiety na całym świecie

Wynalazek Erin Robinson ma szansę zrewolucjonizować bieliźniarski rynek, a przy okazji pomóc wielu kobietom z dużym biustem.

Zdjęcie Ta-Ta towel /Instagram

Ta-ta-towel, bo o nim mowa, to nic innego, jak specjalnie wyprofilowany pas wykonany z materiału frotte.

Jego pomysłodawczyni mieszka w Los Angeles i na co dzień musi zmagać się z bardzo wysoką temperaturą. Pewnego dnia, podczas przygotowań do randki, usilnie próbowała znaleźć sposób, by pot z okolicy piersi nie spływał na brzuch.

Jak przyznaje - próbowała wszystkiego: od ręcznika, przez T-shirt, puder dla dzieci i szmatki. Nic nie było w stanie pomóc w pozbyciu się dyskomfortu.

Kilka dni później rozwiązanie przyszło jej do głowy samo. Informacja o niezwykłym staniku błyskawicznie rozprzestrzeniła się w sieci, a niektóre modele "hamaka na piersi" wyprzedały się na pniu.

Ta-ta towel wygląda bardzo niepozornie (łatwo też o głosy, że po prostu śmiesznie), ale użytkowniczki zapewniają, że spełnia swoją funkcję znakomicie.

Konstrukcja podtrzymuje biust, jednocześnie pozostawiając piersiom dużo swobody. Dodatkowo, materiał, z którego został wykonany Ta-ta towel świetnie wchłania pot.

Wielkimi fankami wynalazku Robinson stały się także świeżo upieczone matki, które jednym ruchem ręki mogą odsłonić pierś do karmienia. Co więcej, problem wyciekającego mleka (np. podczas snu) również został rozwiązany.

Ta-ta towel dostępny jest w różnych rozmiarach i kolorach. Jego koszt to ok. 45 dolarów.