Boznańska. Kameralnie - nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie

Olga Boznańska urodziła się w Krakowie w 1865 roku, w rodzinie o polsko-francuskich korzeniach. Pierwszych lekcji rysunku udzielała jej matka, później kształciła się m.in. u Kazimierza Pochwalskiego. Swoją edukację artystyczną kontynuowała w Monachium, gdzie rozwinęła indywidualny styl - pełen subtelnych tonów i psychologicznej przenikliwości. Od 1898 roku mieszkała na stałe w Paryżu, stając się częścią międzynarodowego środowiska artystycznego. Wystawiała m.in. w Wenecji, Nowym Jorku, Berlinie i Wiedniu, zdobywając prestiżowe nagrody. Artystka chętnie angażowała się w działalność środowisk kobiecych, biorąc udział w licznych wystawach malarek, m.in. w Warszawie (Wystawie Prac Malarskich Kobiet "Ars Feminae" w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych) i Amsterdamie (Wystawa Prac Artystycznych Kobiet w Stedelijk Museum). Jej dzieła znajdują się m.in. w kolekcji Musée d'Orsay w Paryżu czy Galerii Internazionale d'Arte Moderna w Wenecji.

Olga Boznańska - Ze spaceru materiały promocyjne

Boznańska była wierna swojej wizji - "Obrazy moje wspaniale wyglądają, bo są prawdą, są uczciwe, pańskie… Są ciche i żywe i jak gdyby je lekka zasłona od patrzących dzieliła" - pisała w liście do przyjaciółki w 1909 roku.

Olga Boznańska - Studium wnętrza pracowni artstki w Krakowie materiały promocyjne

Choć bywa nazywana "malarką szarości", jej paleta wibrowała barwami - od bieli cynkowej po zieleń szwajnfurcką i cynober - nakładanymi delikatnymi, wielokrotnymi dotknięciami pędzla.

Na wystawie można zobaczyć m.in. portrety wybitnych postaci epoki: Henryka Sienkiewicza, Feliksa Jasieńskiego czy Natalie Barney, a także wizerunki przyjaciół i bliskich artystki. Obok obrazów prezentowane są szkice, szkicowniki oraz prace z dzieciństwa, pozwalające prześledzić rozwój jej stylu od najmłodszych lat.

Olga Boznańska - Autoportret z kwiatami materiały promocyjne

"Boznańska. Kameralnie" to również spotkanie z artystką poza płótnem - wśród eksponatów znalazły się osobiste pamiątki z jej paryskiej pracowni: książki, lusterka, bibeloty, a nawet fartuch malarski. Po raz pierwszy publiczność może obejrzeć także rodzinne dokumenty i listy, w tym korespondencję z Józefem Czajkowskim, ważną postacią w jej życiu.

Olga Boznańska - Zakonnica z dzieckiem i psem w krajobrazie z domami i kościołem materiały promocyjne

Boznańska potrafiła być wobec siebie i innych bezkompromisowa. "Co ja zrobię, że smutne? Nie mogę być inną, niż jestem - jak podkład smutny, to wszystko, co na nim wyrośnie, smutnym być musi" - notowała w jednym z listów. Ta szczerość przenikała jej malarstwo, czyniąc je jednocześnie intymnym i uniwersalnym.

Wystawa ukazuje Boznańską nie tylko jako mistrzynię portretu, lecz także jako niezależną, wierną sobie osobowość, dla której Kraków był jednocześnie bezpieczną przystanią i miejscem, od którego pragnęła uciekać. To intymne spojrzenie na życie i twórczość artystki, której dorobek - w dużej mierze zachowany w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie - należy do najcenniejszych w polskiej kulturze.

Olga Boznańska - Autoportret materiały promocyjne

Miejsce: Muzeum Narodowe w Krakowie

Czas trwania: od 5 września do 2 listopada 2025 roku

Artykuł sponsorowany