Zdrowy wybór na każdą okazję - nowe produkty "Porcji DobreGO!" w Żabce

Na półkach Żabki pojawiła się nowa linia produktów oznaczonych znakiem "Porcja DobreGO!". To gotowe dania oraz przekąski, które zostały stworzone z myślą o uczniach, studentach, dorosłych i seniorach. Ale też o osobach, które dbają o zdrowy tryb życia czy rodzicach szukających wartościowych opcji dla całej rodziny. - Produkty oznaczone etykietą "Porcja DobreGO!" powstają z myślą o tych, którzy stawiają na sprawdzoną jakość, ale nie mają czasu na gotowanie. W ten sposób chcemy pokazać, że dobre jedzenie może być jednocześnie wygodne, smaczne i dostępne od ręki - podkreśla Jakub Emanuel Malec, Sustainable Food Manager w Grupie Żabka.

"Porcja DobreGO!": nowości nie brakuje

Wśród nowości znalazły się pełne dania obiadowe. To między innymi penne proteinowe, a więc klasyczne włoskie rurki, tyle że w wysokobiałkowej wersji. Danie syci na długo i świetnie sprawdza się jako lunch w pracy albo kolacja po treningu. Fani intensywniejszych smaków mogą z kolei sięgnąć po makaron syczuański z warzywami i sosem z nutą chili oraz imbirem - to idealna opcja na urozmaicenie codziennych posiłków.

Natomiast dla zwolenników kuchni tradycyjnej przygotowano kotlet z fasolką szparagową - w poręcznej formie, gotowe do zjedzenia w domu albo w drodze. Lekkim, a zarazem pożywnym dodatkiem do menu "Porcja DobreGO!" jest summer soup z batatem, czyli kremowa zupa. Idealnie sprawdza się w cieplejsze dni, kiedy szukamy jednocześnie szybkiego i odżywczego posiłku.

"Porcja DobreGO!": dla tych, którzy chcą jeść zdrowo i mądrze

"Porcja DobreGO!" to wreszcie szereg propozycji dla uczniów, wychodzących z domu tuż po pierwszym śniadaniu i z drugim w plecaku. Z tego zadania wywiążą się kanapki Tomcio Paluch: z chudą wędliną drobiową lub pastą jajeczną. Nowością pozostaje natomiast kanapka proteinowa z szynką z indyka i kremowym serkiem. Dzięki pełnoziarnistemu pieczywu i wysokiej zawartości białka nie obciąża, a dodaje energii.

Coś dla fanów świeżych warzyw? Proszę bardzo: sałatka Lunchbox Grecka Dobra Karma, czyli same warzywa, bez sosów i zbędnych dodatków. Dodatkowa zaleta tej propozycji to pełna kontrola nad tym, co jemy. Kolejną opcją jest Lunchbox High Protein Dobra Karma - sycąca mieszanka kasz, sera solankowego, edamame i prażonego bobu, polecana zwłaszcza osobom aktywnym fizycznie.

Pomiędzy linią "Porcja DobreGO!" a świadomym jedzeniem śmiało można postawić znak równości. A następnie kilka plusów, takich jak świetny smak, wygoda czy oszczędność czasu. Warto też dodać, że receptury powstają przy współpracy z dietetykami - znajdziemy tu mnóstwo białka, błonnika i warzyw. Co ważne, zawsze w prostej formie gotowych, sycących posiłków. A jako że dla Żabki liczy się również ekologia, aż 95 proc. opakowań produktów "Porcja DobreGO!" nadaje się do recyklingu.

