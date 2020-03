Biedne dzieci bogatych rodziców

Są dziećmi zamożnych rodziców, ale nie odziedziczą ich fortuny. Co jest tego powodem?

Miliarder i filantrop



Twórca Microsoftu, Bill Gates, posiada majątek wyceniony na ponad 106 mld dolarów, co daje mu trzecią pozycję wśród najbogatszych ludzi na świecie.



Na liście wyprzedza go tylko francuski przedsiębiorca Bernard Arnault, właściciel marki odzieżowej Louis Vuitton i Moet Hennessey, która działa na rynku alkoholi, z fortuna wartą 112 mld oraz Jeff Bezos, założyciel księgarni internetowej Amazon, wartej 117 mld dolarów.



Bill i jego żona Melinda planują przeznaczyć na cele charytatywne 95 proc. swojego majątku. W 2000 roku założyli Melinda & Bill Gates Fundation i na dobry początek zasilili ją kwota 4 mld dolarów.



Organizacja zajmuje się poprawą jakości życia w krajach rozwijających się, łatwiejszym dostępem do leczenia i nauki, oraz tworzeniem nowych miejsc pracy, które pomogą lokalnej społeczności utrzymać się na poziomie wyższym, niż wegetacja. Jej celem jest również walką z takimi chorobami, jak polio, malaria i AIDS.



Szczytne cele są kosztowne, dlatego Bill planuje, że każde z jego dzieci dostanie tylko 10 mln dolarów, co da im możliwość inwestowania, ale nie pozwoli na totalne lenistwo i trwonienie pieniędzy.



Obietnica darowizny



W 2010 roku, Bill Gates i Warren Buffet podpisali deklarację the Giving Pledge, która zobowiązuje sygnatariuszy do przekazania co najmniej połowy swojego majątku na cele charytatywne. Do tej pory, do projektu przyłączyło się ponad 200 milionerów i miliarderów, w wieku od 30 do 90 lat, z 23 krajów.



Buffet planuje przeznaczyć 99 proc. swojej fortuny na cele charytatywne, a dzieciom zostawić środki, które umożliwią im robienie wielu rzeczy, ale nie są to sumy aż tak duże, by mogły zrezygnować z pracy zarobkowej.



Mark Zuckerberg i jego żona Priscilla Chan, zamiast myśleć o zapewnieniu swoim córkom bajkowego życia, utworzyli fundację Chan Zuckerberg Initiative, w której chcą skupić się promowaniu edukacji, walce z nieuleczalnymi chorobami i wspieraniu lokalnych społeczności na świecie. Na ten cel zamierzają przeznaczyć 99 proc. swoich udziałów w Facebooku, co daje kwotę 45 mld dolarów.



Artyści i celebryci



Gordon Ramsay, znany szkocki szef kuchni, właściciel 40 restauracji z 16 gwiazdkami Michelin, oraz juror w popularnych programach kulinarnych "MasterChef USA", "MasterChef Junior" i "Hell's Kitchen." zgromadził majątek wart 200 mln dolarów. Ponieważ, jest niepobłażliwym pracodawcą, jest też bardzo wymagającym ojcem. Jego dzieci pracują i angażują się w akcje charytatywne.



Znany tata rzadko pozwala im jeść w swoich drogich restauracjach i nie wyraża zgody na latanie samolotami pierwszą klasą, bo uważa, że ich na to nie stać. Dzieci dostają niezbyt wysokie kieszonkowe, za które opłacają rachunki za telefon, kupują bilety na przejazdy i ubrania. Nie mają co liczyć na fortunę tatusia, który zdecydował, że każde dziecko dostanie tylko 25 proc. wkładu na mieszkanie, a na resztę musi sobie zapracować samo.