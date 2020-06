Spłodzenie bliźniąt to nie zawsze efekt przypadku czy stosowania technik wspomagania rozrodu. Niekiedy kobiety pomagają matce naturze same o tym nie wiedząc!

Zdjęcie Skąd takie sukcesy prokreacyjne w niektórych społecznościach? Naukowcy wpadli na ciekawy trop /123RF/PICSEL

Z badań oraz zestawień statystycznych wynika, że bliźnięta najczęściej rodzą się rodzicom rasy czarnej, zwłaszcza mieszkańcom Afryki. Stąd też teoria łącząca predyspozycje do ciąż bliźniaczych z życiem na obszarach o dużym nasłonecznieniu.

Przyczyn upatruje się też w... sposobie odżywiania, który uwzględnia duże ilości ignamów (pochrzynów) i batatów - słodkich ziemniaków. Te właśnie produkty stanowią podstawę diety w wielu społecznościach plemiennych.

Co mają wspólnego z narodzinami bliźniąt? Jak zostało potwierdzone, są one bogate w fitoestrogeny, związki organiczne nie bez przyczyny nazywane naturalnymi hormonami. Działają podobnie jak estrogeny i mogą stymulować jajniki do wzmożonej pracy - w konsekwencji w jednym cyklu może zostać uwolniona nie jedna, a dwie komórki jajowe. Stąd już krótka droga do ciąży bliźniaczej!



Czy można dać wiarę tym doniesieniom? Takie wnioski nasunęły się uczonym po analizie jadłospisów mieszkanek Nigerii, należących do plemienia Joruba, w którym odsetek bliźniąt jest rekordowy, co 20-ta ciąża w tej społeczności jest mnoga.