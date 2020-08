Bliźnięta w oknie życia

10 lat temu historia nowo narodzonych chłopców poruszyła opinię publiczną. W tamtym okresie idea zakładania "okien życia" była gorąco dyskutowana. Dziś już prawie nikt nie wątpi w sens ich istnienia.

Jest ich dwoje!

Pierwszy taki przybytek w Polsce otwarto w 2006 roku dzięki staraniom Kurii Metropolitalnej i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Komentarze towarzyszące temu wydarzeniu były różne, ale na szczęście większość głosów było głosami aprobaty.

Cztery lata później, w sierpniowy wieczór w krakowskim domu zakonnym sióstr nazaretanek przy ul. Przybyszewskiego rozległ się dzwonek. Nieczęsty to sygnał. Do tamtej pory można go było usłyszeć trzynaście razy, bo tyle dzieci zostało umieszczonych w "oknie życia". Nazaretanki wiedziały, co to oznacza, ruszyły z miejsc. W pomieszczeniu, do którego prowadzi podłużne okienko, znajdowały się dwa maluchy - bliźnięta.

Wcześniej do rodzimych okien życia trafiały zawsze pojedyncze noworodki, dlatego informacja o nowo narodzonych chłopcach odbiła się w kraju szerokim echem. Bliźnięta były zadbane, czyste, ładnie ubrane. Ich ciała nosiły ślady szczepień, a miejsca po kikutach pępowin były prawidłowo zabezpieczone.

Nie znaleziono przy malcach żadnego listu, choć rodzice noworodków trafiających do "okien" niekiedy czują potrzebę, by napisać kilka słów. Siostry zajęły się dziećmi i powiadomiły Klinikę Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego. Okazało się, że chłopcy są okazami zdrowia i ustalono, że urodzili się tydzień wcześniej właśnie tam. Otrzymali imiona Piotr i Paweł, znaleźli dom.

Po pierwsze, dyskrecja

Historia "okien życia" jest długa. Pierwsze powstawały we Włoszech, na wzór okna w rzymskim Kościele Świętego Ducha, w którym kobiety mogły zostawiać noworodki już w 1198 roku. Dzięki tej inicjatywie udało się uratować dziesiątki małych Włochów - wcześniej zdesperowane, osamotnione i piętnowane matki nie widząc innej możliwości, wrzucały dzieci w odmęty Tybru.



Dziś rodzic nie musi się obawiać, że głośny dźwięk przyokiennego dzwonka zaalarmuje całą okolicę i zbiegną się ludzie. Bardzo dyskretny sygnał usłyszą wyłącznie osoby pracujące na miejscu. Nikt też nie będzie gonić oddalającej się matki czy ojca. Zakonnice zawiadamiają policję oraz placówki szpitalne, z którymi współpracują. Reagują natychmiast, przeważnie rzucają wszystko i biegną, ale robią tak dlatego, by dziecko tymczasowo powierzone ich opiece nie musiało czekać na pomoc ani chwili dłużej i od razu zaznało troski.

Dzieci po badaniach w szpitalu trafiają zwykle do pogotowia opiekuńczego, stamtąd do ośrodków adopcyjnych, które wszczynają procedurę adopcji poszukując im nowych rodziców. Chętnych nie brak - po tak małe dzieci ustawiają się wręcz kolejki oczekujących. W międzyczasie, maluchy o których pochodzeniu nie wiadomo nic, otrzymują tożsamość. Jeśli służbom udaje się skontaktować z matką, gwarantując jej w dalszym ciągu pełną anonimowość, pytają, czy nie zmieniła zdania, bo zdarza się i tak. Gdy okaże się, że jest zdecydowana, że woli oddać dziecko, sąd wyraża zgodę na adopcję.



Nie każda kobieta zdaje sobie sprawę, że korzystniejszym rozwiązaniem jest pozostawienie dziecka w szpitalu (ma sześć tygodni na zmianę decyzji) - wówczas wszystko się upraszcza, procedury trwają dużo krócej, a dziecko ma szansę trafić do adopcji już po ok. trzech miesiącach. Matka nie ponosi żadnych prawnych konsekwencji swojej decyzji.

Mimo że dzięki "oknom życia" udało się w Polsce uratować ponad setkę dzieci, mnogość tych przybytków oraz brak regulacji prawnych zaniepokoił Komitet Praw Dziecka ONZ, który w 2015 nawet wzywał do zastąpienia "okien" innymi rozwiązaniami, np. porodem anonimowym, wariantem stosowanym m.in. w Niemczech.

Dochodziło też do zadziwiających sytuacji - do "okien", pomyślanych jako miejsca ratowania noworodków, trafiały kilkumiesięczne niemowlęta albo nawet niemal dwuletnie dzieci. Policja nie ściga jednak rodziców, którzy zdecydowali się na tak desperacki krok, o ile te dzieci są zadbane i nie zachodzi podejrzenie, że były ofiarami przemocy.