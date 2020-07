Bohater w krótkich spodenkach

Jak wygląda współczesny bohater? Jest strażakiem, który ratuje ludzi z pożaru narażając własne życie, lekarzem w czasie epidemii na dyżurze już drugi dzień bez chwili odpoczynku, czy śmiałkiem, który wskakuje do wody by ratować tonące dziecko? Nasz bohater ma 6 lat, a jego wyczyn wprowadził w zdumienie nie tylko ikony kina, ale i tysiące osób na całym świecie.

Braterska miłość nie zna granic



Kiedy Bridger Walker z Wyoming miał 19 miesięcy, został starszym bratem. Rodzice obawiali się, jak przyjmie młodszą siostrę, ale od początku pokochał ją i był względem niej bardzo opiekuńczy.

Jak na Instagramie pisze jego ciocia, Nicole Walker, 9 lipca, pies znajomych zaatakował jego czteroletnią siostrę i maluch rzucił się jej na pomoc, zasłaniając ją własnym ciałem. Pies ugryzł go w twarz tak dotkliwie, że chirurg plastyk, podczas dwugodzinnego zabiegu, założył mu 90 szwów i maluch spędził 6 dni w szpitalu.



Chłopiec wołał, żeby uciekała, a kiedy tego nie zrobiła, sam, mimo krwawiącej rany twarzy, zaprowadził ją w odległą część ogrodu. Kiedy tata zapytał go, dlaczego to zrobił, odpowiedział, że "jak ktoś musiałby umrzeć, to powinienem być to ja". Właściciele postanowili uśpić psa, choć Bridger nie chciał, by stało mu się coś złego. Chłopiec kocha zwierzęta, a w domu mają dwa czworonogi - Elektrę i Thora.



Superbohaterowie superbohaterowi



Bridger jest wielkim fanem superbohaterów z filmów i ciocia tagowała aktorów wcielających się w ich role - Chrisa Hemswortha (Thora,) Roberta Downeya Juniora (Iron Mana), Hugh Jackmana (Wolverine’a) Chrisa Pratta (Star-Lorda), Chadwicka Bosemana (Czarną Panterę), Vina Diesela (Dominica Toretto), Chrisa Evansa (Kapitana Ameryka), Ryana Reynoldsa (Deadpoola).



Na wiadomość odpowiedział Tom Holland (Spiderman) i Hugh Jackman, a Mark Ruffalo, (Hulk) odpisał, że prawdziwa odwaga, nie polega na biciu się z ludźmi na ulicy i udawaniu twardziela, ale sprostaniu trudnej sytuacji, w której można nawet narazić własne życie.



Jeden z idoli chłopca, Chris Evans, nagrał dla niego wiadomość, w której nazwał go bohaterem i obiecał przesłać oryginalną tarczę Kapitana Ameryka, do walki ze złem.

Słynny brytyjski restaurator Gordon Ramsay zaprosił chłopca na obiad, wiele osób prosiło o adres, na który chcieli przesłać drobne prezenty i gadżety związane z jego ulubionymi filmowymi postaciami.



Popularna aktorka Anne Hathaway, napisała, że chciałaby być choć w połowie tak odważna jak on i życzyła mu szybkiego powrotu do zdrowia.