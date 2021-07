​Chcesz, żeby twoje dziecko miało bogate słownictwo? Zabieraj je... na basen

Nie od dziś wiadomo, że czytanie to najlepsza droga do tego, by mieć duży zasób słów. Ale, jak się właśnie okazało, sposobem na wzbogacenie słownictwa u dzieci mogą być również ćwiczenia fizyczne. Idealne do tego jest pływanie. O tym ciekawym odkryciu naukowym poinformował “Journal of Speech Language and Hearing Research".

Zdjęcie Badacze przekonują, że pływanie ma pozytywny wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne dzieci / 123RF/PICSEL