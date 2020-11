Czy mężczyzna zmieniający pieluchę jest sexy?

Macierzyństwo to często jazda bez trzymanki. Kobieta zostawiona sama sobie, bez pomocy, szybko staje się kłębkiem nerwów. I tu pojawia się pole do popisu dla mężczyzny, który przy okazji może na tym wiele zyskać. Co powinien zrobić? Recepta jest prosta!

Jak zareagowali inni rodzice, gdy Bill Gates zaczął odwozić dzieci do szkoły? Czy mężczyźni, którzy potrafią zająć się dzieckiem i zmienić mu pieluchę są sexy? Obejrzyj fragment programu "Tok Szoł", w którym Anna Czartoryska-Niemczycka oraz Agnieszka Ludwisiak-Wypior rozmawiają z Katarzyną Pakosińską o podziale obowiązków matki i ojca w wychowywaniu potomstwa:

"Tok Szoł" to program, w którym Wojciech Jagielski, człowiek, który "zjadł zęby" na telewizji oraz Katarzyna Pakosińska, artystka kabaretowa i aktorka, rozmawiają ze znanymi postaciami polskiego show-biznesu. Wojciech Jagielski w formule wywiadu "jeden na jednego" niezwykle umiejętnie wydobywa najskrytsze tajemnice ze swojego rozmówcy. Natomiast Katarzyna Pakosińska zaprasza gwiazdy, aby poznać ich punkt widzenia na tematy, którymi żyje świat.



Program można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 18:30 i 22:30 na antenie Superstacji.