Czy przedszkole wpływa na późniejsze osiągnięcia dziecka?

Myśląc o edukacji naszego dziecka, najczęściej zastanawiamy się, na jakie studia pójdzie, czy jak potoczy się jego kariera zawodowa. Nie zawsze zdajemy sobie jednak sprawę z tego, jaki wpływ na edukację naszej pociechy ma wybór samego… przedszkola. Zobaczcie, co na ten temat uważają eksperci.

Wielu psychologów dziecięcych jest zdania, że etap przedszkolny jest najważniejszym momentem w rozwoju młodego człowieka. Właśnie na czas między 3 a 7 rokiem życia przypada najintensywniejszy postęp w kształtowaniu mowy dziecka, a także jego umiejętności interpersonalnych.



- Dla malucha, który ukończył edukację przedszkolną, niezwykle ważne jest, aby dziecko miało podstawową wiedzę z zakresu własnych emocji oraz szeroko pojętej inteligencji emocjonalnej, empatii do drugiej osoby, czy zdolności współpracy z otoczeniem. Umiejętność działania w społeczeństwie zostanie bardzo szybko zweryfikowana już w pierwszych dniach edukacji szkolnej - nieznane wcześniej środowisko, nowi koledzy, nauczyciele. Zmiana planu dnia, z zabawy na naukę, będzie dużym wyznaniem dla dziecka. Umiejętność poradzenia sobie z emocjami będzie więc kluczowa - komentuje Anna Osiecka, Dyrektor Regionalny dwujęzycznych przedszkoli KIDS&Co.



W przedszkolach dzieci nabywają tę umiejętności dzięki pracy projektowej - realizują działania w mniejszych lub większych grupach, dzięki czemu samodzielnie poszukują rozwiązań problemów, identyfikują obszary swoich zainteresowań i same decydują, którym tematom chcą poświęcić więcej uwagi, jakie aktywności są dla nich bardziej interesujące. Rolą nauczyciela jest nadzorowanie i pomaganie dzieciom w wyciąganiu wniosków.



Nie każde dziecko jest takie samo



Maluchy często bywają na siłę stawiane w sytuacjach, które nie są dla nich komfortowe: "Nie wstydź się! Zapytaj się, czy możesz cukierka", "No podejdź i przytul ciocię".



W ten sposób dajemy znać dziecku, że zawsze musi być odważne i śmiało wychodzić na pierwszy plan. Jak podkreśla Anna Osiecka - powinniśmy zrozumieć charakter pociechy.



- W przedszkolu zwracamy uwagę na to, jakimi cechami charakteryzuje się każde dziecko. Jedne od urodzenia potrafią przyjmować pozycję lidera - otwarte i przebojowe, inne natomiast chętnie współuczestniczą w projektach, jednak nie zawsze chcą się wyróżniać. Naszą rolą jest pokazanie, że taka postawa też jest dobra, kształtuje ludzi ważnych i potrzebnych w społeczeństwie. Pracując w przedszkolu z dziećmi, dbamy o to, żeby rozwijać kompetencje i predyspozycje zgodnie z ich możliwościami i uwarunkowaniami.



Edukacja przedszkolna pozwala dzieciom na poznanie rozmaitych dziedzin poprzez udział w różnych zajęciach (sportowych, plastycznych, poznawczych, zabawy logiczne itp.) i rozwinięcie skrzydeł w swojej ulubionej. Zadaniem kadry wychowawczej jest obserwacja każdego malucha, aby zwrócić uwagę na to, z jakimi brakami się boryka i w jakim zakresie należy wesprzeć jego rozwój. Dzięki temu rodzice są informowani, w jakich obszarach dziecko rozwija się nieharmonijnie czy wymaga doskonalenia. W ten sposób wyłapywane są również szczególne uzdolnienia, co pozwala na ukierunkowanie dalszej pracy rodzica z dzieckiem.





Jak więc wybrać odpowiednie przedszkole?



Skoro tak wiele aspektów wpływa na rozwój dziecka w przedszkolu, to na co zwrócić szczególną uwagę, wybierając odpowiednią placówkę?



Wyżywienie



Nauka zdrowych nawyków żywieniowych zaczyna się już od najmłodszych lat. Warto więc zwrócić uwagę na to, co będzie podawane dziecku w miejscu, gdzie będzie zjadało dwa lub trzy posiłki dziennie. Jak to sprawdzić?



- W naszych przedszkolach rozmawiamy wcześniej z rodzicami o kwestiach żywienia dzieci. Rodzice bardzo często obawiają się, że maluch nie będzie chciał jeść, bo np. posiłki nie będą mu smakować. Zawsze wtedy prezentujemy przykładowe menu, opowiadamy o filozofii żywienia i o składnikach, które najczęściej pojawiają się w posiłkach. Dzięki temu rodzic w domu może zacząć powoli adaptować malucha do smaków, które mogły być dla niego do tej pory nieznane. Stawiamy także na samodzielność dzieci. Oznacza to, że w pierwszej kolejności podajemy dzieciom posiłek, który starają się zjeść same, dopiero później zachęcamy malucha czy próbujemy dokarmić. Ważne jest jednak to, że jeśli dziecko kategorycznie odmawia posiłku, to nie robimy nic na siłę, aby go nie zniechęcić - komentuje Anna Osiecka.



Podejście kadry wychowawczej



Kolejnym ważnym aspektem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, jest sama kadra wychowawcza. A szczególnie jej podejście do dzieci. Jak to sprawdzić?



- Tutaj z pomocą przychodzą nam dni otwarte czy dni adaptacyjne w przedszkolu. Możemy wtedy zaobserwować, jak opiekunowie podchodzą do malucha, jak pracują z grupą dzieci, czy dziecko odnajduje się w środowisku przedszkolnym, ale także oswoić malucha z nowym otoczeniem. Doskonale jednak wiemy, że w obecnej sytuacji organizacja takiego spotkania jest niemożliwa. Dlatego proponujemy dzieciom i opiekunom wirtualne drzwi otwarte - jest to czas, kiedy nauczyciel "oprowadza" po przedszkolu, pokazuje miejsce gdzie maluch będzie jadł, bawił się, czy odpoczywał. Jest to też pierwszy kontakt dziecka z jego przyszłym opiekunem. Warto podkreślić, że takie spotkania odbywają się indywidualnie, więc opiekun może porozmawiać z maluchem, a także odpowiedzieć na pytania rodziców. Po takim spotkaniu warto porozmawiać z dzieckiem na temat jego odczuć - mówi Anna Osiecka, Dyrektor Regionalny przedszkoli KIDS&Co.



Program przedszkola



Szczególnie w obecnej sytuacji jest to niezwykle trudny temat - jak jednocześnie zapewnić atrakcyjny program dla dzieci, a przy tym zachować bezpieczeństwo? Warto zapytać kadrę wychowawczą jak wygląda dzień w placówce - czy np. planują zdalne spotkania z ciekawymi ludźmi, mają odpowiednio przygotowany plac zabaw, który pozwoli na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, czy inne zajęcia, które urozmaicą maluchom dzień i pozwolą poznać świat przez zabawę.



Wybierając odpowiednie przedszkole, warto więc poszukać placówki, która zapewni maluchowi nie tylko bezpieczeństwo i fachową opiekę, ale również pozwoli rozwijać jego ciekawość świata i umiejętności. Nie zapominajmy również, jak ważny jest to etap dla późniejszej edukacji dziecka. Atrakcyjny program, zajęcia językowe, ruchowe i poznawanie świata pomoże dziecku lepiej funkcjonować w późniejszym życiu.