Zimą, kiedy łatwo o wychłodzenie organizmu, infekcję, poślizgnięcie się i upadek, a także spadek nastroju, bywa ciężko (oby do wiosny!). Nic dziwnego, że kiedy spodziewasz się dziecka, borykasz się z gorszym samopoczuciem, a i jesteś pełna obaw. Jak przeżyć ciążę zimą? Mamy na to pomysły!

Zadbaj o komfortowe ubranie

Zimą, kiedy na przemian marzniesz i się pocisz, przyda się odpowiednia odzież ciążowa: nie tylko wygodna, ale i uszyta z dobrych materiałów. Nie mniej ważne jest okrycie wierzchnie - płaszcz bądź kurtka, skutecznie chroniące przed zimnem, które szybko można rozpiąć, gdy zrobi się duszno i gorąco (np. w środkach komunikacji miejskiej). Zawsze pamiętaj o ubieraniu się na cebulkę, a i zakładaniu rękawiczek, szalika i czapki.

Bądź aktywna fizycznie

Zimą, kiedy wieje, pada i jest ślisko, rzadko mamy ochotę na spacer. To oczywiste, że leżenie na kanapie, pod kocykiem, jest o wiele przyjemniejsze. Choć myślenie takie można zrozumieć, to jednak trzeba pamiętać, że aktywność fizyczna w ciąży jest szalenie ważna - tak dla mamy, jak i jej dziecka. Nie rezygnuj ze spacerów w czasie zimy. Co powiesz na nordic walking?

Przed wyjściem z domu niech cię powstrzymuje wyłącznie wyjątkowo słabe samopoczucie, dolegliwości ciążowe, choroba bądź ekstremalne warunki pogodowe.

Uważaj na lód!

Jeśli mieszkasz w mieście i chodzenie po oblodzonych chodnikach to twoja codzienność, kup antypoślizgowe, solidne buty - z szerokimi noskami, na płaskiej podeszwie. Modne kozaczki na wysokim obcasie włóż do szafy. Postaw na komfort i bezpieczeństwo. Bądź ostrożna i uważaj na siebie!

Unikaj infekcji

Kobiety w ciąży są bardziej niż inni narażone na infekcję. Dzieje się tak, ponieważ ich układ odpornościowy jest osłabiony. Sprawę utrudnia fakt, że przyszłe mamy nie mogą brać wielu leków. Jak zapobiegać infekcjom?

Po pierwsze - starając się eliminować zarazki ze swojego otoczenia. Mycie rąk, po przyjściu do domu, przed jedzeniem czy po skorzystaniu z toalety, to podstawa i absolutna konieczność, o której najczęściej nie trzeba nikomu przypominać.

Ważne też jest, by unikać towarzystwa osób, które kichają i kaszlą - tak w pracy, jak i podczas przypadkowych spotkań, np. w windzie. Nie należy również odwiedzać miejsc, w których są tłumy. Dbaj o odporność: sięgaj po czosnek, kiszonki, jogurty, świeżo wyciskane soki warzywne i owocowe.

Używaj nawilżaczy powietrza

Zimą powietrze w mieszkaniach wystawia nas na ciężką próbę, a suche powietrze fatalnie działa na samopoczucie i śluzówkę nosa.

Jeśli w pomieszczeniu powietrze jest gorące i suche, warto:

· obniżyć temperaturę poprzez przykręcenie grzejników,

· wywietrzyć pomieszczenie,

· zadbać o wilgotność powietrza. W tym celu warto używać nawilżaczy powietrza.

Jedz zdrowo i pij dużo wody

Zimą nigdy nie wychodź z domu bez pożywnego śniadania. Pozostałe posiłki jedz regularnie, w małych porcjach. Pamiętaj, że ich wartość kaloryczna powinna być nieco wyższa, ponieważ gdy jest zimno, organizm potrzebuje więcej energii. Pamiętaj:

· zadbaj o jadłospis. Jedz różnorodnie i zdrowo,

· zawsze miej pod ręką zdrowe przekąski: batoniki muesli, suszone owoce, pestki dyni czy ziarna słonecznika,

· pij więcej wody, by zapobiec odwodnieniu, a co za tym idzie zawrotom głowy czy zasłabnięciom.

Dbaj o przyjemności

Prowadź higieniczny tryb życia. Przede wszystkim się wysypiaj. Osiem godzin nocnego wypoczynku to minimum. Po południu, jeśli czujesz się zmęczona, zdrzemnij się. Twój organizm tego potrzebuje.

Staraj się unikać stresu i nerwowych sytuacji. Skup się na pozytywach i jaśniejszych stronach życia. Wykorzystaj czas na drobne przyjemności. Oglądaj dobre filmy, czytaj interesujące książki, zajmij się swoim hobby.

Ciąża to dobry czas, by przygotować się na narodziny dziecka. Czytaj poradniki, przeglądaj fora dla przyszłych mam i świeżo upieczonych mamuś, rób zakupowy online. Planuj, marz, wizualizuj. Ciesz się swoim stanem.

