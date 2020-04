Kangurowanie na wagę złota

Dziecko, które po przyjściu na świat doświadczyło nieprzerwanego, przynajmniej dwugodzinnego kontaktu "skóra do skóry", otrzymuje niezwykły prezent na start. Co więcej, okazuje się, że tzw. kangurowanie nie tylko podnosi jakość życia noworodka, ale w niektórych przypadkach wręcz je ratuje.

Zdjęcie Ważenie i mierzenie poczekają, pierwsze zaś badania mogą być wykonywane bez zabierania dziecka matce /123RF/PICSEL

I stał się cud

Wielką orędowniczką omawianej praktyki jest Australijka, Kate Ogg. Jej dzieci, bliźnięta, urodziły się w 27. tygodniu ciąży, a więc na długo przed terminem. W takich okolicznościach ryzyko śmierci spowodowanej wcześniactwem jest niestety wysokie, zwłaszcza u bliźniąt, mniejszych niż dzieci zrodzone z ciąż pojedynczych. Poród siłami natury trwał kilka godzin, co dodatkowo wymęczyło noworodki.

Dziewczynka zniosła to dość dobrze, ale jej brat nie podjął czynności oddechowej. Lekarze zaczęli reanimować malca, ale po 20 minutach bezskutecznych wysiłków musieli się poddać. Stwierdzili zgon noworodka i na prośbę matki oddali go jej, by mogła się z nim pożegnać. I całe szczęście, że tak się stało. Gdyby Kate nie nalegała i pozwoliła medykom zabrać chłopca, jego śmierć stałaby się faktem.

Kobieta sądząc, że to jedyna okazja, by pobyć z synem, zaczęła tulić go w ramionach, ogrzewać ciepłem własnego ciała, przemawiać do niego. W pewnej chwili usłyszała, że z jego ust wydobyło się westchnięcie. Medycy byli sceptyczni, stwierdzili, że najpewniej stało się to odruchowo, po prostu z płuc nieżyjącego dziecka wydostało się powietrze, ale Kate się nie poddawała. Kontynuowała przytulanie i poprosiła męża, by jej w tym towarzyszył. Po godzinie intensywnej bliskości dziecko zaczęło się poruszać i łapać oddech w sposób niemożliwy do przeoczenia. Mama, widząc co się dzieje, postąpiła intuicyjnie - podała mu na palcu odrobinę mleka (a właściwie drogocennej siary) z piersi. Chłopczyk przyjął pierwszy łyk i wyraźnie miał ochotę na więcej. Zacisnął dłoń na palcu taty. Nie było mowy o pomyłce. Początkowo sceptyczny personel szpitala ruszył na pomoc. Mały Jamie z matczynych objęć trafił prosto do inkubatora, walka o niego trwała jeszcze długo, ale drobny wcześniak okazał się nadspodziewanie waleczny.

Bliźnięta dziś mają się świetnie i we wszystkich aspektach rozwojowych dogoniły rówieśników. Według relacji mamy, skrajne wcześniactwo nie wywarło na nich żadnego negatywnego piętna.

To, co wydawało się cudem, było fenomenem stosunkowo łatwym do wytłumaczenia z medycznego punktu widzenia - ciepło i polisensoryczna stymulacja wspomogły procesy życiowe noworodka. Kropką nad "i" okazało się pierwsze karmienie.