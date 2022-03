Jedną z takich historii na swoim instagramowym profilu przytacza Kacper Pempel - absolwent łódzkiej PWSTiT, pracujący od 15 lat dla agencji prasowej Reuters.

Drobna blondynka tuli w ramionach noworodka w różowym beciku, dwa kroki za nią idzie kilkulatek. Przechodzą przez tłum osób czekających na przemyskim parkingu na potrzebujących transportu, część osób trzyma w rękach kartki z informacjami o możliwym kierunku jazdy.

Instagram Post

To naprawdę poruszająca historia - pisze reporter - 30-letnia Oksana przekroczyła granicę siedem dni po porodzie. Właśnie przybyła razem z innymi uchodźcami do Przemyśla. Ją i jej rodziną zaopiekowali się już wolontariusze, którzy zabrali ich do Łodzi.

W weekend w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu urodziły się także dwie dziewczynki i chłopiec - matki tych dzieci to Ukrainki, które uciekały przed wojną. "Wiadomo, że maluchy przyszły na świat w sobotę i niedzielę. Matki i ich dzieci czują się dobrze. - Aktualnie na oddziale pediatrycznym przebywa dziewięcioro dzieci. Są w wieku od kilku tygodni do sześciu lat. Przyczyną ich kłopotów jest najczęściej wyczerpanie organizmu, w tym odwodnienie i biegunki — wyjaśnił rzecznik placówki Paweł Bugira dla serwisu rynekzdrowia.pl.

Zdjęcie Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na pomoc w polskich placówkach służby zdrowia / PETER LAZAR / AFP / AFP

