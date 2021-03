Kilkulatki na porodówce

1 / 6

Do tej pory nikt jeszcze nie pobił "rekordu" ustanowionego przez pewną Rosjankę żyjącą w XVIII wieku w mieście Szuja. Fiodorowa Wasiljewa urodziła 69 dzieci! Można pomyśleć, że to nierealne - żadna kobieta przecież "nie wyrobiłaby się" z taką ilością ciąż pomiędzy osiągnięciem dojrzałości płciowej a menopauzą. A jednak! Jak ona to zrobiła? Według źródeł wszystkie ciąże pani Fiodorowej były wielopłodowe. Czterokrotnie doczekała się czworaczków, siedem razy powiła trojaczki, a bliźnięta rodziła aż szesnaście razy. Po śmierci żony Fiodor Wasiljew ożenił się ponownie. Można mu pogratulować spektakularnych sukcesów prokreacyjnych - z kolejną partnerką miał osiemnaścioro potomków.