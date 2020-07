Komu grozi zespół podkradania?

Zespół przetoczenia między bliźniętami (ang. twin-to-twin transfusion syndrome; TTTS) zwany też zespołem podkradania, to jedno z powikłań charakterystycznych dla ciąży bliźniaczej jednojajowej jednokosmówkowej. Na czym polega?

Zdjęcie Ciąże bliźniacze zawsze są ciążami podwyższonego ryzyka. Jednak szczególnej uwagi wymagają ciąże jednokosmówkowe /123RF/PICSEL

Nieprawidłowość ta występuje u około 15 proc. nienarodzonych bliźniąt mających połączenia naczyniowe dzięki wspólnemu łożysku i może mieć postać ostrą bądź przewlekłą.

Krew, a w konsekwencji też tlen i substancje odżywcze transferowane są wówczas od jednego z bliźniąt do drugiego. W dużym uproszczeniu: jeden z płodów staje się wówczas "dawcą", a drugi "biorcą". Nie ma wówczas możliwości wyrównywania przepływającej krwi, bowiem różnice ciśnień w naczyniach powodują, że przypływ jest wyłącznie jednokierunkowy. "Dawca" z czasem staje się niedożywiony, oddaje zbyt mało moczu, ma zbyt niskie ciśnienie i niedokrwistość, przychodzi na świat z dużo niższą masą urodzeniową niż drugie bliźnię. Bliźnięta prawie nigdy nie mają identycznej masy urodzeniowej, ale w tym wypadku wzrastają szczególnie nierównomiernie - zdarza się, że podczas narodzin jedno z dzieci jest o kilogram (lub więcej) cięższe od drugiego.

"Biorca" także jest w trudnym położeniu, bowiem nadmiar krążącej krwi nierzadko obciąża jego serce, co skutkuje nadciśnieniem, pojawia się też policytemia - obecność nadliczbowych krwinek oraz wielowodzie wywołane nadmiernym oddawaniem moczu.

Na szczęście TTTS obecnie można wykryć podczas badania USG i skutecznie leczyć jeszcze w łonie matki za pomocą laseroterapii - dzięki niej możliwe jest zamknięcie połączeń naczyniowych tętnico-żylnych istniejących w łożysku.

Jakie objawy powinny zaniepokoić przyszłą mamę i skłonić ją do wizyty u lekarza? Przede wszystkim nagłe powiększenie się brzucha, a ściślej - jego obwodu. Jeśli stanie się to niemalże z dnia na dzień należy zgłosić się do ginekologa. Alarmujące jest też uczucie "napięcia" lub/i uniesienia brzucha. Ciąża bliźniacza jednokosmówkowa, z jednym wspólnym łożyskiem jest ciążą szczególnie wysokiego ryzyka - ginekolodzy podkreślają, że jest sprawą szczególnej wagi, by jak najszybciej rozpoznać rodzaj ciąży bliźniaczej i często poddawać się kontrolnym badaniom lekarskim.