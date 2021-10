Martyna Wojciechowska i jej samotne macierzyństwo

Czy warto zapisywać dzieci na sportowe zajęcia dodatkowe? Martyna Wojciechowska ma szerokie grono fanów i fanek, którzy podziwiają jej styl życia. Faktycznie, sposób bycia Martyny może imponować innym - silna, niezwykle uparta, wytrwała i samodzielna.

To kobieta, która nie boi się wyzwań, jakie stawia przed nią los. Jest zdobywczynią Korony Ziemi, czyli wszystkich dziewięciu najwyższych gór świata, a także wzięła udział w największych rajdach - rajd Sahara-Dakar i rajd Transsyberia.



W swoim życiu prywatnym również wiele przeżyła - w 2004 roku podczas kręcenia materiałów na Islandii do programu "Misja Martyna" uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu, gdzie złamała kręgosłup. W tym samym wypadku zginął jej serdeczny przyjaciel i operator kamery, Rafał Łukaszewicz.



Jak sama później mówiła, był to moment, który zmienił jej życie i pchnął do zdobycia najwyższej góry świata - Mount Everest w 2006 roku.



Innym, niezwykle ważnym punktem zwrotnym w życiu podróżniczku było także przyjście na świat jej córki - Marysi.



W 2008 roku urodziła córkę, której ojcem był Jerzy Błaszczyk. Niestety, zmarł on w 2016 roku i od tamtej pory Martyna była zdana na samotne macierzyństwo.



Martyna Wojciechowska szczerze o wychowywaniu córki

Marysia jest jej szczęściem i dumą, ale jej wychowanie ma wiele blasków i cieni. O trudach samotnego macierzyństwa, bycia matką dziewczynki, Martyna opowiedziała w rozmowie z Magdaleną Korczyńską na profilu "Jak wychowywać dziewczynki?" z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewczynek.



Martyna od początku stara się budować w swojej córce świadomość, że może robić wszystko w życiu, o czym zamarzy, bez podziału na role damskie i męskie.



To przekonanie zrodziło się w Martynie, gdy sama była dzieckiem.



"Dla mnie kluczowy był 10 rok życia, kiedy postanowiłam powiedzieć światu 'sprawdzam'. Powiedziałam, że chcę zostać wyścigowym kierowcą motocyklowym i zostałam za to totalnie skrytykowana. Poczułam, że powiedziałam coś bardzo nie tak" - wyjawiła Martyna Wojciechowska.

Wówczas usłyszała krytykę i powątpiewanie w to, czym ten zawód w ogóle jest. Podróżniczka zdradziła także, że poczuła w tamtym momencie, że pragnie być chłopcem.



"Czułam, że chłopcy mogą robić fajniejsze rzeczy. Że jak chłopiec powie, że chce być choćby tym kierowcą rajdowym, nie zostanie wyśmiany, a ja jako dziewczynka zostałam skrytykowana" - dodała Martyna.



Dlatego tak bardzo wspiera jako mama Marysię w jej nowych pomysłach na hobby i towarzyszy jej nawet wtedy, kiedy boi się o jej bezpieczeństwo.



"Mówię o tym tak głośno dlatego, że życzyłabym mojej córce zupełnie innego otoczenia" - podsumowała gorzko Martyna Wojciechowska.

