Matczyna złość

Nie trzeba uderzyć, żeby kogoś zabolało. Szczególnie, kiedy mamy nad tym kimś władzę. A powinniśmy sprawować nad nim pieczę.

Nie ma co się oszukiwać - urlop jest czasem stresogennym, zwłaszcza, gdy spędzamy go z dziećmi.



Kiedy dochodzi do tego sytuacja związana z realnym zagrożeniem, jakim jest koronawirus, możemy mieć do czynienia z mieszanką wybuchową.

Maluchy chcą wszystkiego spróbować. Dosłownie, organoleptycznie. Nie przejmują się tym, że właśnie oblizały dłoń, którą wcześniej trzymały na klamce dotykanej przez klientów stacji benzynowej, nie mają świadomości, co może się zdarzyć. Są po prostu dziećmi. Tak powinno być.



Wracając z własnych tegorocznych wakacji byłam świadkiem, jak jedna rodzina w ciągu kwadransa potrafiła sprawić, by klientów tankujących, korzystających z toalety, bądź robiących pobieżne zakupy dosłownie rozbolała głowa. Wszystko za sprawą zdenerwowanej mamy, która tak bardzo krzyczała na swoje dzieci (lat na oko 2 i 4), że nikt nie był w stanie skupić myśli. A im bardziej podnosiła głos, tym szybciej maluchy biegały po sklepie.



Tata grzecznie stanął w kolejce do toalety, ale nie na długo, bo kobieta zrugała go, wydając polecenie, by "coś z nimi zrobił". A że przy okazji wyrwało jej się klika przekleństw? Wiadomo, nerwy. COVID-19 nie pomaga.



Zawsze coś

Szkoda mi było całej czwórki. Żałowałam, że nie podzielili się rolami, że jedno nie czeka z maluchami na zewnątrz - gdzie mogłyby poskakać i odreagować być może długą jazdę samochodem. A z toalety przecież mogli skorzystać po kolei - najpierw jedno z rodzicem, a potem drugie. Jak jest dwójka dorosłych i dwójka dzieci, naprawdę dużo łatwiej jest rozłożyć siły.



Co do złości matki, której były świadkami nie tylko latorośle, ale i wszyscy zebrani - widać było, że nie radziła sobie z własnymi emocjami. Zwłaszcza, kiedy zdarzyło jej się rzucić mięsem, ot tak, mimochodem postawić przecinek, którego nikt nie powinien stawiać przy dzieciach.