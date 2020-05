Młodzi rodzice

Zostali rodzicami w bardzo młodym wieku, choć tego nie planowali. Jak sobie radzą w nowej sytuacji? Jak wygląda opieka nad trojaczkami i czy łatwo podjąć decyzję o wychowywaniu cudzego dziecka? Sprawdźmy.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Potrójna radość, potrójne obowiązki



Samara była przekonana, że nie będzie miała dzieci. W wieku 15 lat zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy krwi, z którym zmagała się dwa lata. Dziewczyna była poddawana radioterapii i chemioterapii. Lekarze oznajmili jej, że nigdy nie urodzi dziecka.

Kiedy kobieta dowiedziała się, że jest w ciąży, przebywała w Korei. Na początku myślała, że to zwykłe zatrucie pokarmowe. Badania i USG potwierdziły, że będzie miało nie jedno, ale troje dzieci.



Młoda mama razem z partnerem mają ręce pełne roboty. Od wczesnych godzin porannych karmią, odbijają, przebierają, bawią, usypiają i tak cały dzień.



Czasem trudno znaleźć czas, by coś zjeść w spokoju, czy wziąć prysznic. Żyją w ciągłym hałasie i są wiecznie niewyspani. Często łzy szczęścia mieszają się ze łzami wyczerpania, zarówno fizycznego, jak i psychicznego.



Uram bardzo dobrze sprawdza się w roli ojca i potrafi wykonywać wszystkie czynności przy dzieciach. Młody mężczyzna przyznaje, że wciąż nie może uwierzyć, że jest tatą, aż trojga dzieci. Chciałby być najlepszym ojcem, bo sam nie zaznał takiej miłości.



Jego mama zmarła szybko po porodzie, gdyż chorowała na gruźlicę, ale ponieważ była w ciąży nie przyjmowała lekarstw, żeby nie zaszkodzić dziecku. Ojciec wysłał go na wychowanie do dziadków. Pierwszy raz odwiedził syna, kiedy ten miał 16 lat.



Dzieci urodziły się w 32 tygodniu ciąży i jakiś czas spędziły w inkubatorze. Były malutkie i delikatne. Ich tata żartuje, że miał poczucie, że są jak zamek z piasku, który po dotknięciu od razu się rozsypie. Trojaczki bardzo się od siebie różnią. Gia ma bujne włosy i jest księżniczką tatusia, Illea małą rozrabiaką, dużo je i lubi sobie pokrzyczeć. Taige zawsze jest w dobrym nastoju, jakby chciał powiedzieć do sióstr: "Dziewczyny, o co tyle hałasu?"