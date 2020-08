Najmłodsi ojcowie w historii

Medialne doniesienia o ciężarnych nastolatkach zmuszają do refleksji na temat poziomu edukacji seksualnej i dostępu do niej wśród młodych ludzi. Najczęściej w tym kontekście mówi się o dziewczynkach, ale medycyna zna przypadki, w których ojcami stawali się chłopcy, którzy sami byli jeszcze dziećmi.

Zdjęcie Fakt, że osobą dopuszczająca się molestowania była kobieta, nie sprawia, że czyn był mniej karygodny /123RF/PICSEL

Za najmłodszych ojców na świecie uchodzą chłopcy, którzy doczekali się potomstwa niedługo po 12. urodzinach, co oznacza, że spłodzili swoje dzieci jako 11-latkowie. Jednym z nich jest Nowozelandczyk, którego dziecko było owocem znajomości z... 36-letnią kobietą, matką jego przyjaciela. Drugim rekordowo młodym tatą jest Meksykanin Alberto S., chłopiec spłodził potomka z 16-letnią dziewczyną.

Reklama

Temat seksualnego nastoletnich chłopców, nie mówiąc już nawet o mężczyznach, przez kobiety często traktowany jest jako coś wstydliwego, o czym mówi się z półuśmieszkiem i niedowierzaniem. Tymczasem nie można udawać, że problem nie istnieje. Fakt, że osobą dopuszczająca się molestowania była kobieta nie sprawia, że czyn był mniej karygodny. To również są sprawy nie do zaakceptowania, a winę zawsze ponosi dorosły. Wykorzystywani chłopcy często wstydzą się tego, co się stało, wstydzą się, że ich ciało zareagowało i czują się winni.

Incydent z Nowej Zelandii uświadomił tamtejszemu społeczeństwu, że przepisy prawa są w tej kwestii dość nieprecyzyjne, bowiem zbyt mało uwagi poświęca się kobietom, jako potencjalnym sprawczyniom nadużyć. - "O gwałcie można powiedzieć wówczas, gdy napastującym jest mężczyzna, a to poważne niedopatrzenie" - podkreślała Judith Collins, nowozelandzka była minister sprawiedliwości, cytowana przez serwis Nzherald.co.nz