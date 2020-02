Nie kop psa, uszyj mu muszkę

Niektórzy nie wyobrażają sobie życia bez domowego czworonoga. Inni oddają zwierzaka do schroniska w obliczu problemów rodzinnych, lub są dla niego okrutni. Na szczęście, wtedy wkraczają ci, którym dobro zwierząt najbardziej leży na sercu.

Prawdziwe poświecenie



Dwunastoletni chłopiec, Andres, zostawił swojego szczeniaka pod drzwiami schroniska. W krótkim liście wyjaśnił, dlaczego musiał to zrobić. Razem z mamą zdecydowali, że lepiej małego pitbulla oddać, niż narażać na złe traktowanie przez pana domu.



Nastolatek włożył pieskowi do pudełku przytulankę, żeby pupil o nim nie zapomniał. Szczeniak został nazwany Rene i ponad 300 osób chciało go zaadoptować, po tym, jak jego historia w sieci stała się viralemi.



Schronisko, chcąc wykorzystać zainteresowanie, przypomniało chętnym, że ma jeszcze 120 innych psów, które bardzo czekają na nowy dom.



Kto by nie chciał psa w muszce?



Dzięki niezwykłemu projektowi trzynastoletniego Sir Dariusa Browna, 200 psów, które mogły być poddane eutanazji, znalazło dom i kochająca rodzinę. W 2017 roku, po przejściu huraganów Harvey i Irmina, nie tylko setki rodzin straciło dach nad głowa, ale wiele zwierząt oddaliło się od domu.



Schroniska były przepełnione, a w takiej sytuacji panuje zasada, że jeśli zwierzak przez długi czas nie znajdzie nowego pana, zostaje uśpiony. Darius wpadł na ciekawy pomysł.



Zaczął szyć dla piesków muszki, żeby słodko wyglądały i przyciągały uwagę osób, które odwiedzały schronisko. Jego plan był strzałem w dziesiątkę. Do adopcji poszły nawet te czworonogi, które czekały na nowych właścicieli kilka lat.



Działalność Dariusa docenił prezydent Barack Obama i w 2018 roku wysłał do niego list z gratulacjami i życzeniami powodzenia w dalszej działalności na rzecz zwierząt. Dla chłopca było to wielkie przeżycie i motywacja, by kontynuować swoją misję. Jego siostra założyła zbiórkę na portalu crowfundingowym gofundme.com, gdzie z oczekiwanych 55 tys. dolarów, już uzbierało się 47 tys. dolarów.

Środki te maja być przeznaczone na rozwijanie firmy Beaux & Paws, którą założył. Młody przedsiębiorca specjalizuje się w projektowaniu i szyciu muszek dla psów, kotów i ich właścicieli. Odwiedza schroniska w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przywożąc w prezencie muszki dla zwierzaków. Zamierza poszerzyć swoja działalność o zaspokajanie potrzeby schronisk we wszystkich częściach USA.



Niespodzianka



Pewnego dnia, siostry dowiedziały się, że pies, który został oddany do schroniska, zostanie uśpiony, jeśli nikt go nie adoptuje. Suczka straciła dom, bo jej właściciele rozwiedli się. Trafiła do schroniska w najgorszym możliwym czasie. W lecie wiele osób porzuca zwierzęta, by wyjechać na wakacje i placówki są przepełnione.



Pewnym problemem była odległość, bo dziewczynki mieszkały w Nowym Jorku, a piesek w stanie Georgia. Podczas pierwszego spotkania nie kryły łez. Uratowanie Rosie było ich największym marzeniem.



Suczka szybko skradła serca całej rodziny. Nowi właściciele powadzą jej profil na Instagramie, obserwowany przez 16 tys. osób. Umieszczają na nim zdjęcia i filmiki dokumentujące życie pupilki. Widać, że zwierzak jest kochany i rozpieszczany, za co odwdzięcza się na swój psi sposób, asystując domownikom w ich obowiązkach i rozrywkach.