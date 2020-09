Nie pozwól dziecku krzywdzić

Dlaczego dzieci maltretują zwierzęta? Bo dorośli dają im na to swoje ciche przyzwolenie, a potem się dziwią, dlaczego ich podopieczni zachowują się agresywnie wobec słabszych.

Zdjęcie Gdy dziecko krzywdzi zawsze reaguj /123RF/PICSEL

"Nie ciągnij kota za ogon, bo cię podrapie" - kto z nas nie słyszał matki wypowiadającej takie zdanie do swojej pociechy? Nie znoszę tego komunikatu z dwóch powodów.



Dziecko męczy zwierzę, ale nie ponosi za swój czyn żadnej odpowiedzialności. Odpowiedzialność za podrapanie przenosi się na ofiarę, nie kata. Ogon jest ostatnim odcinkiem kociego kręgosłupa, nie ozdobnikiem. W zależności od rasy zwierzę może mieć w nim od 14 do 28 kręgów, nietrudno więc wyobrazić sobie, co czuje, gdy ktoś ciągnie go - po prostu - za odcinek kręgosłupa. Drapie z bólu i przerażenia.



Dwa dni temu poszłam z dziećmi coś przekąsić do pobliskich food tracków - jedzenie jest tam pyszne - i można je zjeść na świeżym powietrzu. Czekaliśmy aż pan zawoła, że nasze dania są gotowe, a obok łaziły gołębie w poszukiwaniu resztek z pańskiego stołu. Chłopczyk, na oko sześcioletni, podszedł do jednego z ptaków i próbował stanąć mu na ogonie. Udało się.

- Co robisz!? - zawołałam - Przecież ten ptak czuje! Obok nas było ze 30 osób, nikt nie zareagował. Chłopiec popatrzył na mnie i próbował znowu trafić swoją nogą w pióra, nic sobie nie robiąc z moich słów. Wstałam i popatrzyłam na niego takim wzrokiem, że uciekł, najpewniej w ramiona rodziców. Niestety, nie zdążyłam zauważyć, gdzie dokładnie. Chętnie bym z nimi porozmawiała.