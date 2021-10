Malutki Chester Graves przyszedł na świat w 28 tygodniu ciąży i ważył zaledwie 0,5 kilograma. Jego brat bliźniak urodził się w tym samym czasie, ale miał więcej szczęścia i był aż trzy razy większy. Silniejszy i większy Otis został po paru tygodniach wypisany ze szpitala i wrócił do domu. Maleńki Chester wciąż walczy o życie, a w tej walce towarzyszy mu starszy brat.

Niezwykła więź bliźniaków. Silniejszy brat pomaga przetrwać noworodkowi!

Do pierwszego po porodzie spotkania bliźniaków doszło dwa tygodnie temu i towarzyszyły mu bardzo silne emocje:



- Doprowadzenie do kolejnego spotkania zajęło nam 10 tygodni, ale zdecydowanie warto było czekać. To było tak, jakby nigdy się nie rozstali - napisali na Instagramie rodzice chłopców, dzieląc się z obserwatorami wyjątkowym zdjęciem.





Mama chłopców zdradziła, że walczący o zdrowie mały Chester ma wręcz obsesję na punkcie brata i wciąż szuka go wzrokiem. Nie ma również wątpliwości, że to wzruszające spotkanie tylko dodało mu sił i zmotywowało do dalszej walki.





Rodzice od początku wiedzieli, że jeden z chłopców nie rozwija się prawidłowo. Pod koniec sierpnia, kilka tygodni po porodzie mama chłopców opisała ich walkę:

- 15 lipca powitałam na świecie moich pięknych bliźniaków Otisa i Chestera w zaledwie 28 tygodniu ciąży. Nie była to najłatwiejsza z ciąż, w 19. tygodniu dowiedziałam się, że Chester miał poważne ograniczenie wzrostu (#siugr) i ledwo rósł w porównaniu ze swoim bratem. Miałam cotygodniowe badania i za każdym razem mówiono mi, żebym była przygotowana, że jest bardzo prawdopodobne, że synek nie dotrwa do następnego USG.

Rodzice chłopców wierzą, że najgorsze już za nimi, a częstsze spotkania braci będą regularnie wzmacniać małego Chestera i motywować go do walki. Ciężko jest im jednak przeorganizować swoje życie, bo w domu, poza małym Otisem czeka jeszcze na nich trójka dzieciaków - dziesięcioletnia Phoebe, ośmioletnia Florence i pięcioletni Albert. Cała rodzina nie może się już doczekać aż waleczny Chester wróci do domu - liczą, że stanie się to już w listopadzie.

