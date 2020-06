Ogórki po przeróbce

Delikatniejsze i bardziej chrupkie są ogórki małosolne. Wystarczy, że włożymy je na 48 godzin do solanki, by ze świeżych zmieniły swój smak. Wszystko dzięki procesowi fermentacji.

Zdjęcie Właściwości ogórków nie mają sobie równych. Co ciekawe, kiszone są zdrowsze od świeżych /123RF/PICSEL

Fermentacja beztlenowa to nic innego jak proces kiszenia, który zachodzi dzięki bakteriom mlekowym. Wtedy to cukry proste znajdujące się w komórkach roślinnych zatrzymują proces gnicia i i rozkładają się do kwasu mlekowego.



Ogórki należą do rodziny dyniowatych. W naszej kuchni znalazły miejsce na stałe - i nic w tym dziwnego, bo są nie tylko pysznym dodatkiem do głównego dania, ale też znakomitą przekąską, którą możemy zjeść między posiłkami.

Właściwości ogórków nie mają sobie równych. Co ciekawe, kiszone są zdrowsze od świeżych. Okazuje się, że dzięki takiemu sposobowi konserwowania zawarta w nich witamina C i prowitamina A zachowują swoje właściwości. Ponadto, proces kiszenia sprawia, że dwukrotnie zwiększa się w nich ilość witaminy C oraz witamin z grupy B. Nic więc dziwnego, że spożywanie ogórków kiszonych wspomaga układ odpornościowy.



Dla kobiet w ciąży



Osoby borykające się z anemią na stałe powinny wprowadzić je do diety - mają moc wspierania przyswajania żelaza. Stereotyp, jakoby kobieta w ciąży miała ochotę właśnie na ogórki kiszone, ma swoje racjonalne uzasadnienie - panie w stanie błogosławionym często borykają się z niedoborem żelaza.



Warto też podkreślić, że zawarte w ogórkach probiotyki zasiedlają jelita, dzięki czemu chronią przed namnażaniem się bakterii chorobotwórczych. Pomagają też zwalczyć dolegliwości związane z zaparciami, z którymi często borykają się ciężarne, dzięki enzymom i kwasom organicznym. Lekkostrawne kiszone ogórki wspomagają organizm w oczyszczaniu z toksyn i ułatwiają trawienie. Kiedy je spożywamy regulujemy także ciśnienie krwi oraz obniżamy poziom tzw. złego cholesterolu.