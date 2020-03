Osiem tajemnic bliźniąt

Zjawisko bliźniactwa fascynuje ludzkość od zarania dziejów. Nic dziwnego, w końcu to prawdziwy cud natury, przez lata bardzo trudny do wyjaśnienia. Współcześnie, im bardziej doskonalimy narzędzia badawcze, tym więcej tajemnic bliźniąt odkrywamy.

Przeciętnie ciąża bliźniacza zdarza się raz na 80 porodów

Będzie ich coraz więcej

Prognozy badaczy mówią jasno - doczekamy czasów, kiedy co druga ciąża w Europie będzie wielopłodowa. Jak podaje profesor Witold Malinowski, ekspert od problematyki ciąż mnogich, prawdopodobnie stanie się to już w 2050 roku. Aktualnie także zaobserwowano znaczny wzrost częstotliwości ich występowania. Można to wytłumaczyć coraz częstszym i bardziej efektywnym stosowaniem technik wspomagania rozrodu, nie tylko zapłodnienia in vitro, ale przede wszystkim metod związanych z indukcją owulacji.

Jednak tzw. sztuczne metody prokreacji nie są jedyną przyczyną coraz większej liczby ciąż wielopłodowych w krajach rozwiniętych. Jako inne czynniki wymieniane są m.in. szybko postępujące zmiany w środowisku naturalnym, modyfikowana żywność, a także... wzrastający wiek kobiet, które rozpoczynają prokreację. Jest to uzasadnione z biologicznego punktu widzenia - po 30. - 35. roku życia wzrasta poziom hormonu FSH, który u kobiet odpowiedzialny jest za stymulację dojrzewania pęcherzyków jajnikowych, co konsekwencji doprowadza niekiedy do uwalniania większej ilości komórek jajowych podczas jednego cyklu. Wygląda na to, jakby natura "wiedziała, że należy się spieszyć" i nadrabiała "zaległości".



Mogą mieć dwóch ojców

Czy mogą być bliźniętami? Okazuje się, że tak

Aby uświadomić sobie, jak to możliwe, trzeba wiedzieć, że za powstanie ciąży mnogiej odpowiada kilka mechanizmów, najczęstszy z nich to wystąpienie tzw. poliowulacji. Wówczas podczas jednego cyklu dojrzewają dwa pęcherzyki jajnikowe, co oznacza, że dochodzi do uwolnienia dwóch komórek jajowych. Te zostają zapłodnione przez dwa plemniki w trakcie jednego stosunku płciowego. Bliźnięta zrodzone z tak powstałej ciąży określa się jako dwujajowe. Mają one 50 proc. wspólnego DNA, podobnie jak rodzeństwo z dwóch osobnych ciąż. Jeśli zaś zapłodniona komórka podzieli się na dwie osobne struktury embrionalne, powstanie ciąża mnoga jednojajowa.



Natura zna jeszcze jeden "sposób" powstawania ciąży mnogiej dwujajowej - poprzez nadpłodnienie. Jest to zjawisko zapłodnienia drugiej uwolnionej w tym samym cyklu komórki jajowej w kolejnym stosunku, odbytym w odstępie kilku dni. Oszacowano, że w ten sposób tworzyć się może nawet do 30 proc. ciąż bliźniaczych. Jeśli jednak kobieta odbędzie w krótkim czasie stosunki z dwoma partnerami bliźnięta spłodzone w wyniku nadpłodnienia będą mieć dwóch ojców. Znane są przypadki rodzeństwa pochodzącego od ojców różnych ras - opisano około 20 takich zdarzeń.

W Polsce również zdarzył się tego typu przypadek - w 2010 roku na północy naszego kraju narodziły się bliźnięta z ciąży heteroojcowskiej.

Miewają różne daty urodzenia

Do tego rodzaju sytuacji dochodzi najczęściej wówczas, gdy poród ma miejsce około północy. Niekiedy jednak zdarza się, że bliźnięta rodzą się w różnych latach (gdy jedno z bliźniąt przychodzi na świat 31 grudnia, a drugie już 1 stycznia). Rodzice różnie sobie z tym radzą. Zwykle decydują, że dzieci i tak będą chodziły do jednej klasy (w końcu mimo różnych roczników są przecież rówieśnikami). Niektórzy jednak zapisują sylwestrowe bliźnięta do szkoły zgodnie z ich rocznikami, wychodząc z założenia, że i tak będą mieć ze sobą bardzo bliski kontakt, więc nie muszą dzielić szkolnej ławy, nie chcą też dodatkowego zamieszania. W tym drugim wariancie jedno z dzieci dziedziczy podręczniki po siostrze lub bracie, w przeciwnym wypadku kompletując szkolną wyprawkę wszystko trzeba kupować podwójnie.

Nawiasem mówiąc, takimi sylwestrowymi bliźniętami byli malarz Wojciech Kossak (ur. 31 grudnia 1856) i jego brat bliźniak, Tadeusz – major Kawalerii Wojska Polskiego i społecznik (ur. 1 stycznia 1857).