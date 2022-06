Rodzice często dzielą się w sieci filmikami, ukazującymi wyjątkową relację ich pociech z psami. Widać na nich, jak małe dzieci zaczepiają psy, zapraszając je do zabawy, a te nieraz ratują swoich małych podopiecznych np. przed upadkiem. Hitem internetu są także filmy video, na których widać, jak dzielne psy wyciągają dzieci z basenu lub alarmują dorosłych o grożącym ich pociechom niebezpieczeństwie.

Na profilu 4pawsand2feet na TikToku pojawił się niedawno filmik, który jest kolejnym niezbitym dowodem na to, że psy to najlepsi przyjaciele i stróże małych dzieci!

Pies robił to codziennie w pokoju dziecka. Rodzice nie mogli uwierzyć!

Na filmiku zamieszczonym na TikToku i zarejestrowanym przez kamerę w pokoju dziecka widać psa, który co wieczór wchodzi do sypialni malucha. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że opiekuńczy zwierzak pochyla się nad dzieckiem, obwąchuje go i sprawdza czy nic mu nie grozi. Następnie kładzie się koło łóżka i pilnuje chłopca.

Filmik już jest hitem internetu, o czym świadczy fakt, że obejrzano go już 11 milionów razy, a pod filmem zamieszczono kilka tysięcy komentarzy.

- "Nasz robił to samo, i zawsze jak się dziecko budziło to był pierwszy w pokoju", Coś pięknego", "Moja sunia robi to samo", "Nie ma lepszego przyjaciela niż pies", "Niania i prywatny ochroniarz", "Popłakałam się" - piszą, zachwycając się opiekuńczym pieskiem.

Was też wzrusza zachowanie tego psiaka?

