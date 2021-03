Pokazała brzuch w 28. tygodniu ciąży. Jest ogromny!

Jeszcze do niedawna myślała, że urodzi bliźniaki. Rutynowe badanie zmieniło wszystko. Doszło do powtórnego zapłodnienia i dziś nosi w łonie trojaczki. Maluchy szybko rosną, na co najlepszym dowodem są najnowsze zdjęcia blogerki.

Zdjęcie Rodzina blogerki już wkrótce się powiększy /instagram.com/tamingtriplets /Instagram

Prawdopodobnie każdego dnia miliony kobiet zachodzą w ciążę. Za każdym razem jest to cud, ale jednak dość powszechny i z tego powodu nie wywołuje raczej wielkiego poruszenia. Chyba że mamy do czynienia z bardzo rzadkim typem zapłodnienia, jakim jest superfetacja.

Amerykanka znana szerzej jako Taming Triplets, twierdzi że doświadczyła właśnie czegoś takiego. Najpierw spodziewała się bliźniaków, a przy kolejnym badaniu lekarz dostrzegł dodatkowego lokatora jej brzucha. Przeoczenie? Nie – to tak zwana ciąża dodatkowa, czyli pojawienie się po jakimś czasie kolejnego płodu.

Do rozwiązania pozostało coraz mniej czasu, co widać po przyszłej mamie.

Instagram Post

Około 10 procent kobiet doświadcza podwójnej owulacji w ciągu miesiąca. Tylko 0,3 procent jest w stanie zajść w ciążę kolejny raz

- tłumaczy ciężarna, która już niedługo powita na świecie trojaczki.

Na szczęście do poczęcia bliźniaków i dodatkowego malucha doszło w niewielkim odstępie czasu. Dzięki temu wszystkie pociechy przyjdą na świat jednocześnie – już teraz wiadomo, że przy pomocy cesarskiego cięcia. Celem mamy i lekarzy jest opóźnienie tego momentu. Przy ciążach mnogich przedwczesny poród zdarza się dość często.

Instagram Post

28. tydzień! Zrobiliśmy to! Moje dzieci są wojownikami od samego początku. To ciąża wysokiego ryzyka i na wszystko trzeba uważać

- napisała niedawno na Instagramie, wspominając m.in. o łożysku przodującym, czyli powikłaniu ciąży polegającym na niskim zagnieżdżeniu łożyska w macicy.

Teraz liczy się każdy kolejny dzień. Im bliżej pełnych dziewięciu miesięcy, tym zdrowsze i silniejsze będą maluchy.

Instagram Post

Instagram Post

