W dalszym ciągu zdarza się, że na czas wypierania dziecka personel medyczny każe rodzącym się kłaść. Czy w przypadku niepowikłanego, fizjologicznego porodu można wyobrazić sobie gorszą pozycję niż leżąca? Zdaniem doświadczonych położnych mogłoby to być tylko ułożenie "głową w dół".

Zdjęcie Poród w wodzie (i do wody) oraz możliwość przybierania dowolnych pozycji - ten zestaw naprawdę łagodzi ból /123RF/PICSEL

Gdy myślimy o porodzie, na ogół wyobrażamy sobie leżącą postać kobiety. Większość z nas ma w głowie taki właśnie obrazek. Przekonania o konieczności leżenia podczas wydawania dziecka na świat tkwią w nas głęboko, co gorsza, takie podejście podziela wielu lekarzy oraz część położnych.



Najpopularniejsza pozycja porodowa, czyli leżenie na łóżku z uniesionymi nogami współcześnie coraz częściej jest oceniana jako nienaturalna i sprzeczna z kobiecą fizjologią. Wcale nie usprawnia przebiegu akcji porodowej, przeciwnie, zdecydowanie ją utrudnia. Dzieje się tak dlatego, że rodząca oraz jej dziecko mają wówczas "pod górkę", muszą dodatkowo walczyć z grawitacją. Choć leżenie kojarzy się z wypoczynkiem i ulgą, podczas porodu, zwłaszcza w jego drugim okresie, sprawia, że przyszła matka musi się podwójnie napracować. Czy w przypadku niepowikłanego, fizjologicznego porodu można wyobrazić sobie gorszą pozycję niż leżąca? Zdaniem położnych mogłoby to być tylko ułożenie "głową w dół".

Dwóch mężczyzn i kobiety

Reklama

Ponoć król Ludwik XIV miał obsesję na punkcie przyglądania się, jak jego dzieci przychodzą na świat (on sam miał ich siedemnaścioro, choć niektóre źródła mówią nawet o dwudziestu dwóch potomkach). Mówi się, że kazał zamienić tradycyjne, popularne w jego czasach krzesła porodowe na stoły wyposażone w strzemiona.



Powód dla którego do tej pory wiele (jeśli nie większość) kobiet rodzi leżąc, a więc w pozycji niezgodnej z naturą, nie ma nic wspólnego z ewolucją ani biologią. Wszystko przez fetysz jednego człowieka.



Przymus leżenia z uniesionymi nogami podczas wydawania dziecka na świat jest stosunkowo nowy. Kobiety w odleglejszych epokach postępowały zupełnie inaczej, w zgodzie z fizjologią, dążąc do przyjmowania pozycji wertykalnych w trakcie porodu. Takie ułożenie ciała (podczas klęku, kucania, siedzenia czy przebywania na stojąco) sprzyja sprawniejszemu wypychaniu dziecka na świat, do tego dołącza też siła grawitacji.



Według American Journal of Public Health, to wspomniany francuski król Ludwik XIV "wynalazł" niekomfortową i kłócącą się z naturą pozycję porodową, za jaką uchodzi leżenie z ugiętymi nogami. Wszystkiemu winien był specyficzny fetysz władcy - rzekomo nic nie pociągało go bardziej niż obserwowanie porodów. Z tego względu był sfrustrowany, że żona i kochanki zasiadając na krześle porodowym zasłaniały nieco ten intrygujący go widok. Jak podaje dziennik, król lubiący oglądać położnice osobiście przyczynił się do promowania leżącej pozycji porodowej. Okazało się, że niestety, z powodzeniem.



Za oficjalnego prekursora propagowania postawy na wznak uchodzi jednak XVII-wieczny francuski lekarz, François Mauriceau. Takie ustawienie odpowiadało medykom, którzy mieli łatwiejszy dostęp do dróg rodnych położnic, mogli też w bardziej komfortowy sposób obserwować postępy akcji porodowej.

Równocześnie leżenie na łóżku zyskało sławę jako arystokratyczny poród wyższych sfer, pozycje spionizowane uznano za prymitywne wybory prymitywnych kobiet (sic!). Również wynalezienie i upowszechnienie kleszczy porodowych oraz stosowanie chloroformu jako środka znieczulającego utrwaliło tendencję do przymusowego kładzenia rodzących. W tym wszystkim zagubiło się niestety dobro matki i jej rodzącego się dziecka.



Jak natura chciała

A przecież kobiety minionych epok same preferowały pionizowanie, na co dowodem są liczne rysunki naskalne, malowidła, ryciny i rzeźby powstające niemal pod każdą szerokością geograficzną. Cywilizacja zachodnia, wygoda położników, krzywdzące opinie i kuriozalna moda skutecznie zakłóciły naturalny przebieg porodu na wiele dziesięcioleci.



Leżenie na łóżku porodowym jest uzasadnione w przypadku porodów zabiegowych, w innych sytuacjach będzie wygodne dla personelu medycznego, ale z pewnością niekorzystne dla matki. Natomiast rodząc w pozycji wertykalnej (kucznej, kolankowo-łokciowej, klęczącej, siedzącej, etc.) kobieta i jej dziecko korzystają z siły grawitacji, która ściąga noworodka w dół. Dodatkowo, jak podaje Irena Chołuj w publikacji "Urodzić razem i naturalnie", każde z tych spionizowanych ułożeń ciała ma swoje zalety, np. pozycja kuczna skraca oraz rozszerza ostatni odcinek kanału rodnego, co ułatwia wydanie dziecka na świat, sprzyja też efektywnym skurczom. Z kolei pozycja siedząca (może być z wykorzystaniem krzesła porodowego) ułatwia relaksowanie się pomiędzy skurczami, jak i sprawdza się podczas ostatnich skurczów partych. Leżenie na wznak znacząco utrudnia całą akcję - rodząca musi bowiem wypierać dziecko niemal "pod górę", ponadto wówczas, chcąc nie chcąc, staje się bardziej pasywna, a nawet bezradna.