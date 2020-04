Potrójne szczęście

W łódzkim szpitalu im. M. Madurowicza przyszły na świat niezwykłe trojaczki. Rzecz jasna, każde narodziny trojaczków to sytuacja niecodzienna, która zdarza się, jak policzono, raz na 6500 porodów. Tym razem jednak można mówić o prawdziwym cudzie natury.

Zdjęcie Ciąże trojacze zwykle rozwiązuje się na długo przed terminem - dla bezpieczeństwa dzieci/zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Ada, Julek i Romek są trojaczkami trzyjajowymi, co oznacza, że każde z nich miało w życiu płodowym własny worek owodniowy oraz łożysko i można ich porównać do rodzeństwa z trzech osobnych ciąż. Z medycznego punktu widzenia w takich wypadkach można wręcz mówić o trzech ciążach rozwijających się w jednym czasie. Aby do tego doszło, musi nastąpić proces zwany poliowulacją - równocześnie zostały zapłodnione trzy komórki jajowe uwolnione w jednym cyklu.

Reklama

Dzieci urodziły się w 33. tygodniu ciąży i spędzą jeszcze pewien czas w inkubatorach. Przedwczesny poród w przypadku ciąż mnogich nie dziwi medyków - około 50 proc. bliźniąt i praktycznie wszystkie trojaczki to wcześniaki. Przeważnie rodzą się drogą cesarskiego cięcia i to elektywnego, czyli wykonanego przed wystąpieniem czynności skurczowej. Z reguły mają mniejsze masy urodzeniowe niż dzieci z ciąż pojedynczych, dlatego wybór szpitala, w którym przyjdą na świat, musi być dobrze przemyślany. Teoretycznie ginekolog prowadzący ciążę powinien wskazać odpowiednią placówkę, gdzie przez całą dobę dostępne będą nie tylko inkubatory, ale i odpowiednia opieka dla noworodków, na wypadek, gdyby te wymagały np. reanimacji.

Łódzkie trojaczki mają szczęście - czują się dobrze i są pod doskonałą opieką. Ich mama nie może chwilowo nawiązywać z nimi bezpośredniego kontaktu, wszystkiemu winna jest obecna sytuacja epidemiologiczna, ogląda je więc dzięki znajdującej się na oddziale kamerce.

Rodzice maluchów w rozmowie z Ekspresem Ilustrowanym przyznali, że zawsze chcieli mieć przynajmniej dwoje dzieci, a może i troje, jeśli wszystko ułoży się po ich myśli. Wygląda na to, że los wyjątkowo uważnie przysłuchiwał się ich pragnieniom.