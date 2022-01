Będzie powrót do nauki zdalnej?

Z powodu pandemii zakaźnej choroby COVID-19 w 2020 roku wprowadzono naukę zdalną. Uczniowie od tego czasu uczyli się jednak zarówno z domów, jak i szkolnych ławek. Przez to, jak dynamicznie zmienia się sytuacja związana z koronawirusem, cały czas nie są pewni, jak będą wyglądać kolejne miesiące roku szkolnego.



W okresie świąteczno-noworocznym dzieci i młodzież pozostali w domach od 20 grudnia do 9 stycznia. W tym czasie pojawiały się pytania, czy nauka zdalna zostanie przedłużona.



Uczniowie 10 stycznia wrócili do szkolnych ławek, a w sprawie nauki z domu wypowiedział się Przemysław Czarnek w rozmowie z RMF FM. Podkreślił, że nauka stacjonarna jest bardzo istotna.



Pamiętajmy, że część Polski wraca tylko na tydzień, bo już od 15 stycznia pięć województw przechodzi na ferie zimowe. Po tygodniu kolejne dwa województwa dołączają, później kolejne aż do końca lutego, więc ruch okołoszkolny będzie ograniczony - można powiedzieć - do 50 procent. W związku z tym nie wahamy się podjąć decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej, która jest bardzo potrzebna i dzieciom i rodzicom i młodzieży i nauczycielom.

Co ze studniówkami?

Reklama

Wielkimi krokami zbliżają się również studniówki. Minister edukacji i nauki stwierdził, że w tym momencie nie ma żadnych przeciwwskazań, by je organizować. Podkreślił jednak, że sytuacja związana z Omikronem cały czas się zmienia.



Natomiast musicie państwo wszyscy rozumieć fakt, że sytuacja związana z Omikronem zmienia się również w innych krajach z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Co będzie za trzy tygodnie? Nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć. Dziś wracamy do nauki stacjonarnej, nie zmieniamy terminu ferii, nie zmieniamy decyzji co do studniówek.

Zdjęcie Minister edukacji i nauki stwierdził, że w tym momencie nie ma żadnych przeciwwskazań, by organizować studniówki / Grzegorz Bukala/REPORTER / East News

Czytaj więcej:



Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego nie chcą wracać na uczelnię. Co z nauką zdalną?



Powrót do nauki stacjonarnej. Szkoły w reżimie sanitarnym



Nauka zdalna czy stacjonarna? Sytuacja w Europie



Zobacz także: