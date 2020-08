Rekordowo liczna rodzina

Ich najstarsze dziecko przekroczyło trzydziestkę, najmłodsze urodziło się w kwietniu bieżącego roku. Sue i Noel Radford nie zwolnili tempa. Są już rodzicami 22 dzieci!

Zdjęcie Rodzina Radfordów to absolutni brytyjscy rekordziści/zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Małżonkowie Sue i Noel marzyli o rodzinie. Nic dziwnego, oboje tuż po urodzeniu zostali oddani do adopcji przez swoich biologicznych rodziców. Znali się praktycznie od zawsze, szybko się w sobie zakochali. Inne sprawy też potoczyły się szybko.

Reklama

Sue miała zaledwie 14 lat, gdy urodziła ich pierwsze wspólne dziecko. Na szczęście Noel, starszy o niej o cztery lata cały czas ją wspierał. Para, mając w pamięci własne doświadczenia, zdecydowała, że zatrzyma dziecko. Był to Chris, dziś już 31-letni mężczyzna.

Następna w kolejności była urodzona cztery lata później Sophie. Następne dzieci przychodziły już na świat w odstępach roku lub maksymalnie dwóch lat.

Najmłodsza, Heidie Archie urodziła się w kwietniu tego roku. Kolejne porody były coraz krótsze, coraz łatwiejsze. 45-letnia dziś Sue rodziła bliźnięta tylko raz, raz też zdarzyło się jej poronienie.

Trzy lata temu, gdy na świat przyszedł Archie, 20. dziecko małżonków, ci zastrzegali, że więcej dzieci nie mieć już nie będą. Los okazał się przewrotny. Rok później, w grudniu urodziła się Bonnie, a niespełna dwa lata po niej - Heidie.

Małżonkowie przyznają, że są "uzależnieni od rodzenia dzieci". Twierdzą, że to kochają! Co ciekawe, mają już sześcioro wnuków - najstarsza wnuczka urodziła się w 2012 roku, najmłodsza ma urodzić się we wrześniu.



Wyzwaniem jest utrzymanie tak licznej rodziny - na same wyżywienie rodzice wydają ok. 250 funtów tygodniowo. Na samo śniadanie w ich domu zjada się trzy opakowania płatków. I tak dzień w dzień.



Mimo wysokich kosztów rodzina Radfordów nie korzysta z zasiłków społecznych - małżonkowie prowadzą własną, świetnie prosperującą piekarnię.