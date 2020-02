Odmienny wygląd bywa szczęściem lub przekleństwem. Ich skóra i włosy są białe, stąd nawet w swoich krajach, są brani za obcokrajowców. Bycie albinosem niesie wiele wyzwań.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Bliźniaczki z Brazylii



Lara i Mara Bawar są bliźniaczkami i pochodzą z Brazylii. Siostry wzięły udział w kilku sesjach fotograficznych, choć mają tylko 14 lat. To, co ich wyróżnia z grona nastolatek, to nietypowy wygląd. Dziewczynki cierpią na albinizm, rzadką chorobę genetyczną, w której skóra, włosy i oczy pozbawione są pigmentu. Albinosi mają problem ze wzrokiem i muszą chronić się przed słońcem, ponieważ są bardziej podatni na poparzenia słoneczne i częściej niż inni zapadają na raka skóry.





Dziewczynki, razem z czarnoskórą siostrą Sheilą, tworzą oryginalne trio. Prowadzą konto na Instagramie obserwowane przez 135 tys. osób, które zdobywa sobie coraz większą popularność. Siostry dzielą się swoją historią w mediach, by wspierać inne osoby, które wyglądają nietypowo, w dążeniu do znalezienia swojej drogi w życiu i traktowania swojej odmienności jako atutu.





Siostry z Kazachstanu



Asel ma 14 lat, a Kamila 2. Siostry Kalaganove są albinoskami, choć dzieli je 12 lat różnicy. Dziewczynki mają kazachskie korzenie i na zdjęciach rodzinnych wyglądają jak osoby niespokrewnione. Ich brat długo nie mógł zrozumieć, dlaczego nie są podobne do rodziców, tak jak on. Kiedy Asel miała 10 lat, zaczęła się jej przygoda z modelingiem. Fotografowie zachwycali się jej nietypowym, "śnieżnym" wyglądem. Gdy urodziła się jej siostra, również dołączyła do sesji. Zdjęcia z ich udziałem, mają wyjątkowy klimat. To jak podróż do krainy baśni. Dziewczynka prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje prawie 50 tys. osób, a jego popularność ciągle rośnie.





Rodzina z Indii



Rodzina Pullan jest uważana za jedną z największych rodzin albinosów na świecie. Aż 10 osób cierpi na tę chorobę, rodzice, sześcioro dzieci i wnuk. Najstarsza córka państwa Pullan wyszła za albinosa i urodziła "białe" dziecko. Wszyscy mieszkają w jednopokojowym mieszkaniu w Delhi i ciągle spotykają się z niedowierzaniem, że pochodzą z Indii.