Trojaczki urodziły się w Opolu. Klinika pokazała niezwykłe zdjęcie

Dziecko

O szczęśliwych narodzinach trojaczków poinformowało w mediach społecznościowych Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. To już drugie trojaczki, które przyszły na świat w tym szpitalu w 2021 roku. Szczęśliwa mama zdradziła, że to jej córka Zosia "poprosiła o rodzeństwo w liście do Mikołaja".

Zdjęcie Szczęśliwa mama ze swoimi trojaczkami w objęciach / @KCGPiN / Interia/ Facebook