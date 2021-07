W Zdrojach na świat przyszły trojaczki. Są identyczne!

Klara, Amelia i Nadia urodziły się 2 maja. Chociaż lekarze liczyli, że do porodu dojdzie w 33 lub 34 tygodniu ciąży, to już w 29 tygodniu podjęto decyzję o rozwiązaniu. Wszystko to w trosce o zdrowie mamy oraz dziewczynek.

Stan trojaczków określono na dobry. Dziewczynki dostały po 7 i 8 punktów w skali Apgar.

Choć dla nas wszystkie ciąże są szczególne, to ta konkretna była rzeczywiście wyjątkowa, bo była jednokosmówkowa i trójowodniowa, pochodziła z jednej komórki jajowej. To należy do rzadkości. prof. Elżbieta Ronin-Walknowska, doświadczony ginekolog-położnik, prowadząca ciążę pani Elżbiety w szpitalu „Zdroje”.

Niczym trzy krople wody

Maleństwa, które przyszły na świat w Szczecinie są identyczne. Takie przypadki nie zdarzają się często. To najrzadsza odmiana ciąż trojaczych.

Dziewczynki genetycznie są jak przysłowiowe trzy krople wody. Wyglądają tak samo, mają też identyczny materiał genetyczny. A jednak już podczas pobytu na oddziale pokazały, że charakterologicznie każda z nich jest inna. Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala.

Potrójne szczęście

Już w 8. tygodniu ciąży rodzice dowiedzieli się, że ich rodzina powiększy się aż o trzy osoby. Pani Elżbieta, mama dziewczynek, wyznała, że było to spore zaskoczenie.



Na początku był szok i duży stres. Popłakałam się. Dopiero wsparcie i pozytywne nastawienie męża pozwoliły mi odnaleźć spokój i radość z oczekiwania na przyjście na świat naszych trzech kolejnych księżniczek.

Mimo że dziewczynki urodziły się w maju, to dopiero 7 lipca mogły opuścić szpital. Po 9 tygodniach spędzonych na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka mogły pojechać do domu.





Rodzicom, Klarze, Amelii, Nadii oraz starszej siostrze Zuzii życzymy dużo zdrowia.